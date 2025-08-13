Marianna Schreiber wróciła do eks! "Powiedziałam TAK". Ależ zwrot akcji!

U Marianny Schreiber nie ma nudy! Była żona posła Łukasza Schreibera (PiS) stała się celebrytką krótko po jej występie w "Top Model". Potem była kariera medialna, polityczna, udział w kontrowersyjnej "Królowej Przetrwania", a w międzyczasie jeszcze kolejne miłości i huczne rozstania. Teraz okazuje się, że Schreiber właśnie wróciła do swojego byłego. W dodatku powiedziała mu TAK. O kogo chodzi?!

Tu się dzieje! Marianna Schreiber (32 l.) zasłynęła swego czasu jako uczestniczka programu "Top Model". Była żona posła i byłego ministra Łukasza Schreibera z PiS poszła na casting do programu i się do niego dostała, deklarując, że chce zacząć indywidualną karierę i przestać być postrzeganą jako żona polityka. Odpadła z formatu dość szybko, ale za to zyskała na popularności, próbowała swoich sił w polityce, a potem wzięła udział w programie "Królowa Przetrwania", gdzie wdawała się w kolejne konflikty z innymi uczestniczkami. Pomiędzy działaniami medialnymi zdążyła się rozwieść, a także znaleźć nową miłość. A właściwie kilka. 

Marianna Schreiber i jej miłości

Zanim rozwód ze Schreiberem został sfinalizowany, ona znalazła szczęście w ramionach Przemysława Czarneckiego, syna europosła Ryszarda Czarneckiego. Relacja była szeroko opisywana w mediach społecznościowych i wywiadach. Pomimo euforii i deklaracji wielkich uczuć, związek zakończył się po krótkim czasie. Po rozstaniu z Czarneckim, Schreiber związała się z Piotrem Korczarowskim, byłym członkiem sztabu wyborczego Konfederacji Korony Polskiej. Związek trwał zaledwie trzy miesiące. 

Marianna Schreiber: "Możecie mi gratulować"

Miało być pięknie, ale w lipcu nagle gruchnęła wiadomość o rozstaniu pary. Ona usunęła go z mediów społecznościowych, a potem przyznała, że "niestety, nie są już razem". Teraz nastąpił jednak zwrot akcji. W niedawnej rozmowie z "Pudelkiem" zdradziła, że... wróciła do Koczarowskiego i mimo komplikacji postanowiła dać szansę tej miłości. Co więcej - powiedziała mu TAK. Zapytana, czy to oznacza, że można jej gratulować zaręczyn, odpowiedziała: "Przede wszystkim możecie mi gratulować mężczyzny, który kocha mnie i moją córeczkę.". Będzie ślub?

