Komunikat policji ws. zatrzymania pseudokibiców z Torunia! Jednym z nich jest Denis Z., znany jako „Bad Boy"

2025-10-04 16:13

Nowe informacje ws. zatrzymania pseudokibiców w Toruniu. Wśród trójki aresztowanych przez służby jest Denis Z., znany jako „Bad Boy”. Popularny freak-fighter i były zawodnik walk na gołe pięści miał brać udział w ulicznej bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Denis Z., znany jako „Bad Boy” zatrzymany. Policja aresztowała 3 osoby

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych zawodników świata freak-fightów, Denis Z., znany jako „Bad Boy”, został zatrzymany przez toruńską policję – potwierdziło RMF FM. Według ustaleń funkcjonariuszy, sprawa ma związek z bójką na ulicy Podgórskiej, w której użyto niebezpiecznych narzędzi, m.in. maczet. W sieci pojawił się oficjalny komunikat policji w tej sprawie.

Denis Z. od lat wzbudza ogromne emocje – zarówno w klatce, jak i poza nią. Wywodzący się ze środowiska pseudokibiców zawodnik był jedną z największych gwiazd federacji freak-fightowych. Znany z wybuchowego temperamentu i konfliktów z innymi zawodnikami, „Bad Boy” często prowokował i był prowokowany podczas konferencji czy F2F-ów.

Denis Z. „Bad Boy” zatrzymany! Gwiazdor freak-fightów wpadł w ręce policji

O jego problemach z prawem mówiło się od dawna. Ostatnio sieć obiegły plotki, że Denis może ponownie mieć kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. Sam Michał „Boxdel” Baron, jeden z szefów FAME MMA, opublikował na Instagramie nagranie, na którym rzekomo widać uciekającego Denisa. Mężczyzna na filmie wrzuca coś do zaparkowanego auta, po czym wskakuje do innego pojazdu i odjeżdża.

Teraz plotki stały się faktem. Jak poinformowało RMF FM, policja zatrzymała trzech mężczyzn, w tym nastolatka, podejrzanych o udział w ulicznej bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. – „Funkcjonariusze zabezpieczyli maczety oraz przedmioty przypominające broń” – przekazał portal RMF24.pl. Zatrzymanym, jak podaje stacja, grozi nawet 8 lat więzienia.

Denis Z. ps. Bad Boy zatrzymany. Oto, co przy nim znaleźli
Oficjalny komunikat policji ws. zatrzymania pseudokibiców

Oficjalny komunikat w sprawie zatrzymania pseudokibiców w Toruniu wydała także lokalna policja. Komenda Miejska Policji w Toruniu przekazała informacje za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku.

- Pseudokibice podejrzewani o udział w bójce zatrzymani przez toruńskich kryminalnych. W czwartek (2.10.25) wieczorem, przy ul. Podgórskiej w Toruniu doszło do bójki z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Kryminalnym z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu wystarczyła niespełna doba, aby ustalić tożsamość uczestników i ich namierzyć – napisano.

Jak informuje policja, zatrzymano trzy osoby w wieku 29, 28 i 15 lat. Są oni dobrze znani toruńskim kryminalnym i mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli: przedmioty przypominające broń, petardy hukowe, maczety.

Sprawa badana będzie przez prokuraturę. „Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności”.

