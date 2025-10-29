Krychowiak uczcił zakończenie kariery z Lewandowskim! Nagranie trafiło do sieci

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-29 21:38

Grzegorz Krychowiak jest w ostatnich dniach na ustach całej Polski. W poniedziałek (27 października) ogłosił w mediach społecznościowych zakończenie kariery, a dwa dni później znów zagrał mecz w barwach Mazura Radzymin. Nie przeszkodziło mu to w publikacji nagrania ze spotkania z Robertem Lewandowskim, na którym poinformował kolegę o końcu kariery. Zobacz, jak "Krycha" i "Lewy" uczcili ten moment.

Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski

i

Autor: Grzegorz Krychowiak/ X (Twitter) Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski

Kariera Grzegorza Krychowiaka od pewnego czasu zmierzała do końca. W zeszłym tygodniu ogłoszono, że 100-krotny reprezentant Polski trafił do grającego w lidze okręgowej Mazura Radzymin. W sobotę (25 października) były piłkarz m.in. Sevilli i PSG faktycznie zadebiutował w barwach tego klubu w "okręgówce", a kilkadziesiąt godzin później poinformował w mediach społecznościowych o zakończeniu kariery.

Tak Grzegorz Krychowiak uczcił koniec kariery z Robertem Lewandowskim

"Przyszedł czas na nowe wyzwania. Piłka nożna ukształtowała mnie nie tylko jako zawodnika, ale przede wszystkim jako człowieka. Jestem spełnionym piłkarzem — niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły. (...) W piłkę warto grać…" - żegnał się z kibicami 35-latek i wydawało się, że na jednym występie zakończy swoją przygodę w lidze okręgowej.

Tak się jednak nie stało, bo już po dwóch dniach Krychowiak ponownie zagrał w Mazurze Radzymin. Tym razem w meczu ze Świtem II Nowy Dwór Mazowiecki. I to kilka godzin po tym, jak opublikował nagranie ze specjalnego spotkania z Robertem Lewandowskim, na którym poinformował kolegę o swojej decyzji.

- No dobra, Lewy, słuchaj. Kończę moją karierę. Oficjalnie - powiedział "Lewemu", wznosząc specjalny toast. Wszystko nagrały kamery SkyShowtime przygotowujące dokument "Krychowiak: krok od szczytu".

- Dziękuję ci bardzo za wszystko, co zrobiłeś dla piłki nożnej - odpowiedział mu Lewandowski.

"I po karierze. Dobrze, że nie ma naszego 3. kompana, bo by nam nikt nie uwierzył, że to była woda" - śmiał się pod udostępnionym filmikiem Krychowiak. Premiera całego dokumentu o jego karierze już 27 listopada.

