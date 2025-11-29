Kumpel Matty'ego Casha poderwał prawdziwą piękność! Te fotki ogrzeją was w zimne jesienne wieczory

Według osoby z otoczenia zawodnika, znajomość dopiero się rozwija, ale oboje mają widocznie dobry kontakt. Choć Rogers podobno wolałby trzymać prywatne życie z dala od uwagi publicznej, Leah — znana z aktywności w social media — nieco szybciej otworzyła się na dzielenie się wspólnymi chwilami. Niektórzy komentują, że po burzliwych doświadczeniach w programie randkowym gwiazda internetu zasługuje na spokojniejszy etap w życiu.

Matty Cash króciutko o Janie Urbanie. Tata piłkarza wszystko ujawnił

Piękna Leah Taylor spotyka się z kumplem Matty'ego Casha

Para miała zatrzymać się w klimatycznym Cowley Manor Hotel niedaleko Cheltenham. Na fotografiach Rogers występuje w charakterystycznej bluzie podobnej do tej, którą prezentował w kampanii reklamowej dużej marki. Co ciekawe, kilka dni po wypadzie piłkarz zanotował świetny występ, zdobywając dwie bramki w wygranym meczu z Leeds United.

Transferowy hit! Matty Cash chce iść do Legii Warszawa. Podał konkretny termin

Kim jest Leah Taylor? Rozgłos zdobyła w Love Island

Leah Taylor, znana z 10. edycji Love Island, zyskała rozgłos dzięki dynamicznym zwrotom akcji w programie — od relacji z Tyrique'em Hyde’em, po parę z Mitchem Taylorem, a następnie Montelem McKenzie, z którym została połączona decyzją produkcji. Ostatecznie opuściła program po głosowaniu widzów, lecz od tamtej pory buduje własną markę jako modelka i influencerka, pozostając w bliskich relacjach m.in. z Maurą Higgins.

Matty Cash znów strzelił dla Polski. Niewiarygodna historia jego rodziny chwyta za serce

Choć relacja Rogersa i Taylor nie została oficjalnie potwierdzona, ich wspólny wyjazd szybko przyciągnął uwagę fanów zarówno piłki nożnej, jak i popkultury. Na razie wygląda na to, że oboje podchodzą do sprawy spokojnie, dając sobie czas na poznanie się z dala od presji mediów.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie