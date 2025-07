Legenda UFC opala się topless. Choć jest na emeryturze, to ciągle rozpala wyobraźnię kibiców

Początki kariery – od sceny do oktagonu

Brittney urodziła się 24 czerwca 1987 roku w San Diego w Kalifornii. W młodości interesowała się tańcem i teatrem, a jej artystyczna dusza przejawiała się już od najmłodszych lat. Zanim dołączyła do UFC, pracowała jako tancerka w Las Vegas, występując w popularnych pokazach rozrywkowych. Właśnie tam została zauważona i zaproszona do współpracy z organizacją World Extreme Cagefighting (WEC), która później została wchłonięta przez UFC. Od 2011 roku Palmer regularnie pojawiała się na galach Ultimate Fighting Championship jako ring girl, szybko stając się jedną z najpopularniejszych twarzy tej roli.

Ikona oktagonu

Jej obecność na największych wydarzeniach UFC była czymś więcej niż tylko elementem wizualnym. Brittney Palmer stała się symbolem całej epoki – obok Arianny Celeste – prezentując najwyższy poziom profesjonalizmu, klasy i medialnej obecności. Była obecna przy niezapomnianych walkach legend takich jak Anderson Silva, Jon Jones, Conor McGregor czy Ronda Rousey. Palmer została wielokrotnie nagrodzona tytułem "Ringcard Girl of the Year" podczas gali World MMA Awards, pokonując rywalki w głosowaniach publiczności. Jej wpływ na wizerunek UFC był ogromny – przyciągała uwagę mediów, była obecna na okładkach magazynów i brała udział w międzynarodowych kampaniach promujących walki oraz samą organizację.

Brittney Palmer – artystka z krwi i kości

Mimo że to oktagon przyniósł jej globalną rozpoznawalność, Brittney nigdy nie porzuciła swojej największej pasji – sztuki. Ukończyła studia artystyczne na University of California w Los Angeles, gdzie rozwijała swój talent malarski. Jej styl łączy elementy pop-artu z nowoczesną ekspresją. Wśród jej inspiracji znajdują się tacy artyści jak Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat czy Keith Haring. Prace Palmer były wystawiane w renomowanych galeriach w Los Angeles, Nowym Jorku, Miami czy Londynie. Jej obrazy przedstawiają często postacie kultury popularnej, ikon sportu, muzyki i filmu – m.in. Muhammad Ali, David Bowie czy Frida Kahlo. Jej twórczość zdobyła uznanie w środowiskach artystycznych, a także wśród kolekcjonerów i gwiazd.

Modelka i osobowość medialna

Równolegle z karierą w UFC i działalnością artystyczną, Brittney odnosiła sukcesy jako modelka. Wystąpiła na okładkach prestiżowych magazynów, takich jak Playboy, Maxim, FHM, GQ czy Fitness Gurls. Jej sesje zdjęciowe przyciągały uwagę nie tylko urodą, ale i pomysłowością – często sama współtworzyła koncepcje kreatywne, łącząc modę i sztukę. Palmer była również gościem w licznych programach telewizyjnych i internetowych talk-show, gdzie opowiadała nie tylko o karierze, ale też o swoich poglądach, pasjach i wartościach. Jej autentyczność i charyzma sprawiły, że zdobyła wierną grupę fanów na całym świecie.

Zaangażowanie społeczne i działalność charytatywna

To, co wyróżnia Brittney Palmer spośród wielu osób znanych z mediów, to jej realne zaangażowanie w działalność społeczną. Od lat wspiera organizacje charytatywne, m.in. te zajmujące się walką z rakiem, ochroną zdrowia psychicznego i pomocą dzieciom z trudnych środowisk. Regularnie organizuje aukcje swoich obrazów, z których dochody przekazuje na cele dobroczynne. Współpracuje m.in. z American Cancer Society i Children’s Hospital of Los Angeles. Jej działalność została dostrzeżona i nagrodzona przez różne organizacje, a sama Palmer podkreśla, że "sztuka i pomaganie innym to dwa najważniejsze aspekty mojego życia poza UFC".

Kobieta wielu talentów

Brittney Palmer to nie tylko była ring girl – to artystka, modelka, aktywistka i przedsiębiorczyni. Stworzyła własną markę, rozwija się w świecie mody, sztuki i mediów społecznościowych. Jej Instagram śledzi ponad milion fanów, a jej działalność wykracza daleko poza typowe ramy influencerstwa – inspiruje, edukuje, angażuje i łączy społeczności.

