Koszykarze walczą z Francją w meczu EuroBasketu w Katowicach.

Z trybun wspierają ich piłkarze, m.in. Robert Lewandowski i Lukas Podolski.

Lista znanych gości jest jednak dłuższa. Zobacz, kto jeszcze kibicuje

Zapowiedź stała się faktem. Piłkarze na trybunach Spodka

Temat obecności piłkarzy na meczu koszykarzy pojawił się już na poniedziałkowej konferencji prasowej kadry. Robert Lewandowski, zapytany o taką możliwość, nie ukrywał, że to byłby świetny pomysł, choć ostateczna decyzja należała do sztabu szkoleniowego.

- Widziałem, co się dzieje po dwóch meczach. Jeszcze tego tematu nie omawialiśmy, to pewnie trener musi zdecydować, czy jest taka szansa - mówił kapitan piłkarskiej reprezentacji.

Jak przyznał, oglądał wcześniejsze spotkania koszykarzy i był pod wrażeniem ich gry. Piłkarzom z pewnością sprzyjała logistyka – kadra jest zakwaterowana w hotelu Monopol w Katowicach, zaledwie kilometr od Spodka. We wtorkowy wieczór okazało się, że zielone światło zostało zapalone. Robert Lewandowski, Nicola Zalewski, Tomasz Kędziora i Piotr Zieliński i inni zasiedli na trybunach, by kibicować biało-czerwonym.

Nie tylko Lewandowski. Zaskakujący goście na meczu koszykarzy

Obecność piłkarzy potwierdził na antenie TVP komentator Marek Rudziński. Szybko okazało się, że lista znanych twarzy jest znacznie dłuższa. Obok Roberta Lewandowskiego dostrzeżono byłego reprezentanta Niemiec i gwiazdę Górnika Zabrze, Lukasa Podolskiego. Obaj panowie ucięli sobie krótką pogawędkę.

Na trybunach pojawili się także przedstawiciele innych dyscyplin. Wśród kibiców można było zobaczyć m.in. gwiazdę polskiej siatkówki Tomasza Fornala, który ma włosy pofarbowane na biało-czerwono. Obecny był również Daniel Nawrocki, syn prezydenta RP, Karola Nawrockiego.

Takie wsparcie to fantastyczny gest jedności w polskim sporcie i z pewnością dodatkowa motywacja dla koszykarzy, którzy na parkiecie walczą z silną reprezentacją Francji.

