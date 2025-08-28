Żona Mateusza Ponitki skradła serca kibiców! Dorota Trojanowska-Ponitka występowała w Top Model

Robert Szapski
2025-08-28 12:59

28 sierpnia w czwartek reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację na mistrzostwach Europy koszykarzy. To będzie nie lada wyzwanie dla "biało-czerwonych", ponieważ w drużynie Słowenii wystąpi zawodnik Los Angeles Lakers - Luka Doncić. W 2022 roku podopieczni Igora Milicicia niespodziewanie pokonali Słowenię. Kapitan "biało-czerwonych" - Mateusz Ponitka może liczyć na ogromne wsparcie ze strony swojej żony, którą jest Dorota Trojanowska. Żona koszykarza przed laty skradła serca fanów programu "Top Model". Kim jest żona Mateusza Ponitki, modelka Dorota Trojanowska? Zobaczcie ZDJĘCIA.

28 sierpnia reprezentacja Polski rozpocznie walkę w mistrzostwach Europy. Podopieczni Igora Milicicia znaleźli się w grupie D, gdzie zmierzą się ze: Słowenią, Izraelem, Islandią, Francją oraz Belgią. Ostatnie starcie pomiędzy "biało-czerwonymi", a ekipą z Luką Donciciem w składzie zakończyło się zwycięstwem Polaków. W ćwierćfinale Eurobasketu 2022 w Berlinie pokonali oni 90:87 obrońców tytułu z 2017 roku. Ten sukces dał reprezentacji Polski pierwszy od 51 lat awans do półfinału mistrzostw kontynentu.

Ponitka powiedział o tym wprost przed mistrzostwami Europy

Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z "TVP Sport" wypowiedział się na temat turnieju, a także zwrócił uwagę, co musi się wydarzyć, aby osiągnąć sukces.

To nie jest tak, że ja dźwigam całą reprezentację na swoich plecach. Nie byłbym w tym miejscu bez moich kolegów. Oni również wykonują tytaniczną pracę, dają z siebie wszystko. Nikt z nas oprócz Jeremy'ego nie gra w NBA, nie jesteśmy zawodnikami pokroju Michaela Jordana, abyśmy mogli sami wygrywać mecze. Musimy to robić jako kolektyw - rzucił Ponitka.

Dorota Trojanowska-Ponitka zachwycała fanów lata temu
15 zdjęć

Mateusz Ponitka może liczyć na ogromne wsparcie! Dopinguje go piękna żona. W przeszłości brała udział w Top Model

Dorota Trojanowska była uczestniczką drugiej edycji znanego programu - "Top Model". Żona Ponitki odpadła tuż przed Fashion Week w Paryżu. Po programie Trojanowska nie utrzymała się w show-biznesie, choć pojawiła się u boku swojego męża na gali 85. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego".

Trojanowska kontynuowała po programie swoją karierę modelki i wystąpiła w wielu odważnych sesjach i pojawiała się na okładkach magazynu dla panów w Belgii "Che". Stało się to, gdy Ponitka był gwiazdą tamtejszej ligi koszykówki. Modelka pochodzi z Grudziądza i z wykształcenia jest kosmetyczką.

