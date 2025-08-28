Żona Mateusza Ponitki skradła serca kibiców! Dorota Trojanowska-Ponitka występowała w Top Model

28 sierpnia reprezentacja Polski rozpocznie walkę w mistrzostwach Europy. Podopieczni Igora Milicicia znaleźli się w grupie D, gdzie zmierzą się ze: Słowenią, Izraelem, Islandią, Francją oraz Belgią. Ostatnie starcie pomiędzy "biało-czerwonymi", a ekipą z Luką Donciciem w składzie zakończyło się zwycięstwem Polaków. W ćwierćfinale Eurobasketu 2022 w Berlinie pokonali oni 90:87 obrońców tytułu z 2017 roku. Ten sukces dał reprezentacji Polski pierwszy od 51 lat awans do półfinału mistrzostw kontynentu.

Ponitka powiedział o tym wprost przed mistrzostwami Europy

Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z "TVP Sport" wypowiedział się na temat turnieju, a także zwrócił uwagę, co musi się wydarzyć, aby osiągnąć sukces.

- To nie jest tak, że ja dźwigam całą reprezentację na swoich plecach. Nie byłbym w tym miejscu bez moich kolegów. Oni również wykonują tytaniczną pracę, dają z siebie wszystko. Nikt z nas oprócz Jeremy'ego nie gra w NBA, nie jesteśmy zawodnikami pokroju Michaela Jordana, abyśmy mogli sami wygrywać mecze. Musimy to robić jako kolektyw - rzucił Ponitka.

Mateusz Ponitka może liczyć na ogromne wsparcie! Dopinguje go piękna żona. W przeszłości brała udział w Top Model

Dorota Trojanowska była uczestniczką drugiej edycji znanego programu - "Top Model". Żona Ponitki odpadła tuż przed Fashion Week w Paryżu. Po programie Trojanowska nie utrzymała się w show-biznesie, choć pojawiła się u boku swojego męża na gali 85. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego".

Trojanowska kontynuowała po programie swoją karierę modelki i wystąpiła w wielu odważnych sesjach i pojawiała się na okładkach magazynu dla panów w Belgii "Che". Stało się to, gdy Ponitka był gwiazdą tamtejszej ligi koszykówki. Modelka pochodzi z Grudziądza i z wykształcenia jest kosmetyczką.