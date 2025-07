Makaron z truskawkami Igi Świątek podbił świat! 25 mln zasięgiu w zagranicznych mediach!

Iga Świątek po meczu z Danielle Collins (6:2, 6:3) w 3. rundzie Wimbledonu została zapytana, co zje po meczu i pewnie nie spodziewała się, że swoją odpowiedzią wywoła taką sensację. - Jest danie, które teraz często jem. Zajadałam się nim jako dziecko. To makaron z truskawkami - wyjawiła Polka, a kiedy na trybunach rozległ się pomruk zdziwienia, dodała: - Powinniście tego spróbować! Makaron, truskawki i trochę jogurtu - to jest po prostu wspaniałe!

Danielle Collins zdradziła, o co ma pretensje do Igi Świątek! Zaskakujące słowa

Po tych kulinarnych zwierzeniach Igi Świątek w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nawet w amerykańskiej telewizji ESPN degustowano to popularne polskie danie, a wideo opublikowano na Instagramie. Razem z dziennikarką makaronu z truskawkami próbowała Coco Vandeweghe, była amerykańska tenisistka, obecnie telewizyjna ekspertka. Po degustacji zrobiła minę wyrażającą dezaprobatę, po czym stwierdziła: - To jest okropne! Chciałam to natychmiast wypluć!

Iga Świątek zobaczyła to wideo i nie wytrzymała! Gwałtowna reakcja

Kulinarne zwierzenia Igi Świątek szeroko komentowały też włoskie media, dla których taka wersja pasty to podeptanie ich narodowych świętości. "Nie ustaje gorąca dyskusja na temat osławionej pizzy hawajskiej. Tak, dokładnie tej z plastrami ananasa. Zbyt heretycka, by została zaakceptowana we włoskim katalogu gastronomicznym. Jednak być może od dziś spór o pizzę na chwilę zejdzie na dalszy plan, a główną kwestią kulinarną stanie się inna sprawa: makaron z truskawkami Igi Świątek" - napisał uszczypliwie włoski serwis UbiTennis.com

Iga Świątek podbiła światowe media makaronem z truskawkami

Makaron Igi Świątek wywołał też szerszą dyskusję o roli konferencji prasowych w sporcie. W artykule „The Guardian” zwrócono uwagę, że Iga Świątek musiała wielokrotnie odpowiadać na pytania o to popularne w Polsce letnie danie. Tekst ten zainicjował debatę o jakości dziennikarstwa sportowego i sposobie prowadzenia rozmów z zawodnikami.

Zaangażowanie w mediach społecznościowych wokół tego nietypowego dania było ogromne. Jak policzył Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), posty na zagranicznych platformach zdobyły ponad 339 tys. interakcji, od entuzjastycznych opinii („muszę tego spróbować”) po krytykę („to kulinarna zbrodnia”). Szczególną popularnością cieszyły się żarty o „profanacji włoskiej kuchni”, które podbijały viralowy charakter historii.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Największe zainteresowanie wzbudziły oficjalne profile Wimbledonu – na YouTube, Instagramie i platformie X odnotowano łącznie ponad 262 tys. interakcji. Dużą popularnością cieszyły się też wpisy ESPN (81 tys. interakcji na Instagramie, TikToku i YouTubie) oraz WTA (118 tys. interakcji na Instagramie).

Najszerszy zasięg temat makaronu z truskawkami osiągnął w Wielkiej Brytanii – ponad 11 milionów kontaktów z przekazem. Znaczne zainteresowanie odnotowano także w USA (5,8 mln), Indiach (3,6 mln), Włoszech (904 tys.) i Niemczech (680 tys.). Informacje o polskim daniu pojawiły się w renomowanych mediach, takich jak BBC.com (zasięg 2,6 mln), TheGuardian.com (1,5 mln), BBC.co.uk (1,2 mln) czy HindustanTimes.com (1,1 mln).

Ulubione danie Igi Świątek? Makaron z truskawkami jak u babci – prosty, pyszny i kultowy

To z nią Świątek zagra w finale. Amanda Anisimova wróciła na kort po walce z wypaleniem i depresją