Marc Cucurella i Claudia Rodriguez. Zdrada, groźby i rodzinny dramat gwiazdy Hiszpanów

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-07-16 15:54

Reprezentacja Hiszpanii świetnie spisuje się na mundialu. Ważną postacią ekipy mistrza Europy jest Marc Cucurella, którego podczas turnieju wspiera żona Claudia Rodriguez. Czy Hiszpan wywalczy dla ukochanej mistrzostwo świata?

  • Reprezentacja Hiszpanii walczy o tytuł na mundialu, a jej obrońca Marc Cucurella staje w centrum uwagi nie tylko na boisku.
  • Głośny transfer do Realu Madryt wywołał falę hejtu i groźby, a prywatnie piłkarz i jego żona otwarcie mówią o wyzwaniach związanych z autyzmem syna.
  • Dowiedz się, jak te dramatyczne wydarzenia wpływają na psychikę zawodnika i czy zdoła poprowadzić Hiszpanię do upragnionego mistrzostwa świata.

Marc Cucurella ochodzi z Katalonii, zagra w Realu

Przed mundialem Cucurella zdecydował się na odejście z Chelsea. Podpisał kontrakt z Realem Madryt. Kosztował ponad 50 mln funtów. Jednak tym transferem wywołał ogromne zamieszanie, bo nie wszystkim spodobał się ruch kadrowicza. Wszystko przez to, że piłkarz pochodzi z Katalonii.

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Po transferze do Realu dostawał pogróżki

Przed laty związany był z Barceloną, w której spędził wiele lat. Przez przejście do odwiecznego rywala został nazwany zdrajcą. Dostało się także jego żonie Claudii, która w mediach społecznościowych była atakowana przez niezadowolonych kibiców. Dostawała od nich pogróżki. W tej sytuacji małżeństwo zgłosiło sprawę na policji w obawie o własne bezpieczeństwo.

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Claudia Rodriguez wychowuje troje dzieci

Parą są od ośmiu lat. Dziś wychowują trójkę dzieci: dwóch synów i córkę. U najstarszego syna, Mateo, zdiagnozowano autyzm. Otwarcie opowiadali o wyzwaniach związanych z jego wychowaniem. Robili to po to, aby dzielić się doświadczeniami, podnosić świadomość i wspierać innych rodziców.

Claudia przyznawała, jak trudne było dla nich przyjęcie diagnozy i jak bardzo ich życie skupiło się wokół potrzeb dziecka. Piłkarz wspiera żonę w tych obowiązkach.

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Marc Cucurella - Hiszpania
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