Marcin Możdżonek zaskoczy wszystkich. Media: Mistrz świata zacznie współpracować z prezydentem Nawrockim

Media: Marcin Możdżonek zostanie doradcą prezydenta

Marcin Możdżonek zszokował niedawno całą sportową Polskę. Mistrz świata w siatkówce poinformował, że dołącza do partii Konfederacja, a konkretnie do Nowej Nadziei, która wchodzi w kształt czołowej siły politycznej w naszym kraju. Możdżonek jest także prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, ale jak pokazują ostatnie dni – emerytowany siatkarz ma pójść mocniej w świat polityki.

Legendarny polski siatkarz dołącza do Konfederacji! Zaangażował się w politykę na całego

Jak poinformował „Onet”, Marcin Możdżonek ma dołączyć do ekipy doradców prezydenta-elekta Karola Nawrockiego. Mistrz świata i mistrz Europy nie chciał komentować medialnych doniesień, a oficjalne informacje powinny pojawić się w najbliższych dniach.

Wtedy też Karol Nawrocki ma ujawnić wszystkie nazwiska swoich doradców, który będą go wspierać przez najbliższe lata w piastowaniu funkcji prezydenta.

Kim jest Marcin Możdżonek?

Marcin Możdżonek to czołowy polski siatkarz. Z reprezentacją Polski dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Europy oraz raz raz po mistrzostwo świata. Triumfował także z kadrą w Lidze Światowej w 2012 roku. Sukcesy odnosił także w rywalizacji klubowej. Możdżonek jest dziewięciokrotnym medalistą mistrzostw Polski – w tym trzykrotnie złotym.

Sukcesy odnosił także w Lidze Mistrzów, Klubowych Mistrzostwach Świata czy lidze tureckiej. Przez lata występował w takich klubach jak AZS Olsztyn, Skra Bełchatów, ZAKSA, Halkbank Ankara, Cuprum Lubin czy Asseco Resovia Rzeszów.

Polityczna kariera Możdżonka

W ostatnim czasie Marcin Możdżonek ogłosił, że jest nowym politykiem Konfederacji. Co ciekawe, angażuje się w nią coraz mocniej. W 2024 roku próbował kandydować na prezydenta Olsztyna i uzyskał 13% głosów. Choć ta sztuka mu się nie udała, to dostał się do Rady Miasta Olsztyn.