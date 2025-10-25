Marcin Najman kompletnie tego nie rozumie! Cesarz podzielił się kontrowersyjną opinią

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-10-25 21:53

Ciężko sobie wyobrazić gale freak fightowe bez Marcina Najmana. Cesarz od wielu lat jest nieodłącznym elementem tych wydarzeń, co bardzo dobrze wpłynęło na odbiór jego osoby przez młodsze pokolenia. Były pięściarz często dzieli się w mediach społecznościowych swoją opinią na różne tematy. Tym razem Najman przebywa w USA, gdzie weźmie udział w Biegu Niepodległości w Chicago. Na jednej z relacji wyraził swoją opinię na temat miasta, w którym się aktualnie znajduje.

Marcin Najman

i

Autor: Marcin Wziontek/SE Marcin Najman

Marcin Najman specjalnie wybrał się do Chicago! Wszystko z powodu wyjątkowego biegu

Marcin Najman w ostatnim czasie odpoczywa po walce, którą stoczył z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim. Mimo, że Cesarz nie zdołał pokonać przeciwnika to 46-latek był zadowolony z tego, jak dużo emocji przyniósł ten pojedynek. Po walce docenił klasę Tuszola, a przede wszystkim jego grappling.

- [...] On pokazał wyższą szkołę jazdy. Podchwycił rękę i wykręcił balachę. Ma świetny sztab trenerski i jest znakomitym grapplerem. Szacunek za taką akcjęzaznaczył Najman.

Marcin Najman odpalił się na Tomasza Adamka! Szalony wywiad przed FAME 27
Marcin Najman jest o tym przekonany! Porównał Ełk do... Chicago

Najman aktualnie przebywa w USA, jednak tuż po wejściu do samolotu musiał w swoim stylu zaczepić Tomasza Adamka odwołując się do słynnej sytuacji "Górala".

Moi drodzy, myślę że sprawa jest załatwiona elegancko. Panie stewardessy zostały przeproszone w imieniu całego środowiska sportów walki, jak i "Cesarza polskich freak-fightów". Mam nadzieję, że z tego chlewu, którego Adamek narobił, jakoś wybrnęliśmy. Sprawa załatwiona - powiedział Cesarz.

Tuż po przylocie do USA, Najman dodał kilka relacji w mediach społecznościowych, a jedna z nich na pewno przykuła uwagę wielu osób. Cesarz spacerując po Chicago przyznał, że kompletnie nie rozumie fenomenu tego miasta, porównując je do Ełku.

Nie ma co przesadzać z tym Chicago. Bo mnie to wszystko przypomina promenadę w Ełku. No taka jest prawda, więc nie przesadzajmy. Z resztą w Chicago walczyłem dwadzieścia lat temu i zwyciężałem w pierwszej rundzie z Dougiem Phillipsem także spokojnie, my to wszystko znamy - podsumował Najman.

Marcin Najman

i

Autor: Marcin Najman/ Instagram
