Marcin Najman wszedł do wody w samych majtkach i stanął jak Adonis. Pozycja na greckiego boga [ZDJĘCIE]

Marcin Najman pozował w samych majtkach 22 lata temu. Zmienił się?

Marcin Najman już jakiś czas temu okrzyknął się „Cesarzem” świata freak-fightów. I choć jego kariera sportowa wzbudza tyle samo emocji, co kontrowersji, jedno jest pewne – potrafi przyciągnąć uwagę. We wtorek, 29 lipca, Najman wrzucił do sieci archiwalne zdjęcie, które momentalnie obiegło media społecznościowe.

Na opublikowanej fotografii widzimy młodego Najmana, który – jak sam napisał – miał wówczas 24 lata. Stoi w wodzie, dumnie wyprostowany, ubrany jedynie w kąpielówki w zwierzęcy wzór. „Cesarz też miał kiedyś 24 lata” – skomentował, dodając emotkę pięści i okularów przeciwsłonecznych.

Zdjęcie natychmiast wywołało falę komentarzy – od tych żartobliwych po pełne podziwu. Jedni widzą w nim mema, drudzy symbol samozaparcia i dystansu do siebie. Nie da się ukryć, że Najman od lat nie schodzi z medialnego radaru. Po niedawnym zwycięstwie na gali FAME 26, jeszcze mocniej zaznacza swoją obecność w social mediach. Widać, że „Cesarz” czuje się pewnie zarówno w oktagonie, jak i... w wodzie.

Kim jest Marcin Najman?

Marcin Najman ma za sobą bogatą i barwną karierę, zarówno w świecie sportów walki, jak i w medialnej przestrzeni. Choć jego bilans w zawodowym boksie i MMA nie należy do najbardziej imponujących, nie można mu odmówić odwagi w podejmowaniu wyzwań. Walczył m.in. z Andrzejem Wawrzykiem, Mariuszem Pudzianowskim czy Przemysławem Saletą. Zaliczył też występy na galach KSW, MMA-VIP oraz FAME MMA, gdzie mimo krytyki – nieprzerwanie przyciągał uwagę i zapełniał hale.

Najman zasłynął także jako promotor gal freak-fightowych oraz jako jeden z pionierów medialnego show w polskim MMA. To on zapoczątkował nową erę widowisk, gdzie sport spotyka się z rozrywką i kontrowersją. Jego pseudonim „El Testosteron” przeszedł do legendy, a „Cesarz” stał się symbolem pewnego fenomenu popkulturowego. Niezależnie od sportowego rekordu, Marcin Najman pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i komentowanych postaci w historii polskich sportów walki.