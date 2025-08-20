Marcin Najman zaczepił Zbigniewa Bońka. Cesarz jest tego pewny. Zdecydowane stanowisko

To będzie prawdziwe trzęsienie ziemi w Gliwicach! FAME 27: Kingdom zapowiada się fantastycznie pod każdym względem, a oczy wszystkich fanów sportów walki będą zwrócone na kilka kluczowych postaci, które będą głównymi bohaterami tego wydarzenia.

Tomasz Adamek wraca do ringu, tym razem utytułowany pięściarz nie może liczyć na taryfę ulgową, ponieważ w formule bokserskiej zmierzy się z pogromcą m.in. Mameda Khalidova - Roberto Soldiciem. Chorwat słynie z bardzo mocnego uderzenia, o czym przekonali się zawodnicy z topu federacji KSW. Kolejnym głośnym nazwiskiem będzie legenda MMA w Polsce - Michał Materla. 41-latek przez problemy zdrowotne nie może wyjść do walki w innej formule niż boks, dlatego zmierzy się właśnie w tej dyscyplinie w małych rękawicach z Dawidem "Crazy" Załęckim.

Przy takiej karcie walk nie może zabraknąć Marcina "Cesarza" Najmana. Jego przeciwnikiem będzie Łukasz "Tuszol" Tuszyński, który znany jest dla sporej części kibiców udzielając się na kanale "Bungee".

Tomasz Adamek o kolejnej "aferze samolotowej" i walce z Roberto Soldiciem w FAME

Marcin Najman jest o tym przekonany! Liczy na wsparcie Zbigniewa Bońka

Najman ostro przygotowuje się do walki z Tuszolem. Cesarz w jednym z ostatnich postów w swoich mediach społecznościowych wprost napisał, gdzie usiądzie Zbigniew Boniek, jeśli pojawi się na gali.

- Trwają intensywne zbrojenia na Fame Mma 27 w Gliwicach. Hutna Tuszola musi zostać rozbita. Wbijajcie na sektor Cesarza. Jeżeli Zbyszek Boniek pojawiłby się na gali, to zapewne pójdzie na Cesarski Sektor. No chyba, że się nie pojawi - rzucił Najman.

Gala FAME 27: Kingdom zaplanowana jest na 6 września o godzinie 20:00. Federacja poinformowała, że gala w Gliwicach została wypełniona po brzegi, a bilety rozeszły się w błyskawicznym tempie.