Ślub najpiękniejszej polskiej siatkarki i piłkarza Widzewa. Jej zjawiskowa uroda przyćmiła nawet pałac i fontannę!

Ślub Marii Stenzel i Mateusza Żyry w Pałacu Rozalin

Maria Stenzel przez wiele osób uznawana jest za najpiękniejszą polską siatkarkę. Serce wielokrotnej reprezentantki kraju zajęte było już od ponad dwóch lat. Wybrankiem sportsmenki jest piłkarz Widzewa Łódź - Mateusz Żyro. Para swój związek potwierdziła w w kwietniu 2024 roku, a nieco ponad rok później zakochani się zaręczyli. Jak długo byli razem wcześniej, to już pewnie pozostanie ich tajemnicą. Tajemnicą nie jest natomiast to, że 3 czerwca 2026 roku Maria Steznel i Mateusz Żyro wzięli ślub. Uroczystość miała miejsce w eleganckim Pałacu Rozalin pod Warszawą. Panna młoda swoją zjawiskową urodą przyćmiła nawet bajkową scenerię otaczającą nowożeńców i ich gości. Maria Stenzel zdjęciami ze ślubu pochwaliła się w mediach społecznościowych. Wesele dopięte było na ostatni guzik. Nie zabrakło nawet specjalnej oprawy świetlnej z białymi fontannami iskier. Zdjęcia prezentujemy w galerii.

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Galeria: Maria Stenzel i Mateusz Żyro wzięli ślub

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Kim są Maria Stenzel i Mateusz Żyro?

Zakochani na pewno doskonale dogadują się w życiu codziennym. W końcu obydwoje są zawodowymi sportowcami i świetnie rozumieją problemy, z którymi muszą się borykać w pracy. Różni ich tylko sport, który uprawiają. Maria Stenzel specjalizuje się w siatkówce, a Mateusz Żyro w piłce nożnej. W tym związku zdecydowanie większymi sukcesami może pochwalić się kobieta. Grająca na pozycji libero siatkarka zaliczyła wiele występów w drużynie narodowej i zdobyła m.in. brązowy medal Ligi Narodów. Mateusz Żyro w reprezentacji Polski jeszcze nie zagrał, ale może pochwalić się sporym dorobkiem w Ekstaklasie. W swojej karierze grał m.in. w Legii Warszawa i Stali Mielec, a od 2022 roku jest zawodnikiem Widzewa Łódź.

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