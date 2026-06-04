Maria Stenzel już po ślubie! Pokazała pierwsze zdjęcia z wyjątkowej uroczystości

Para oficjalnie potwierdziła swój związek w maju 2024 roku. Wówczas Maria Stenzel opublikowała romantyczną fotografię z Mateuszem Żyrą, choć już wcześniej w sportowym środowisku pojawiały się doniesienia o ich relacji.

Teraz zakochani świętują kolejny ważny etap wspólnego życia. Do internetu trafiły fotografie ze ślubu, na których nowożeńcy całują się na tle eleganckiej, jasnej aranżacji.

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O zaręczynach para poinformowała po wyjątkowej podróży do Francji. W czerwcu 2025 roku Mateusz Żyro oświadczył się swojej partnerce w Paryżu. Kilka miesięcy później siatkarka zdradziła fanom, że ceremonia ślubna odbędzie się w 2026 roku.

Uroczystość miała miejsce 3 czerwca w Pałacu Rozalin. Jeszcze tego samego dnia Maria Stenzel podzieliła się z obserwatorami pierwszymi zdjęciami, a później opublikowała także kolejne fotografie i nagrania z tego wyjątkowego wydarzenia.

Organizatorzy zadbali o efektowną oprawę. Jedną z atrakcji były widowiskowe białe fontanny iskier, wśród których para młoda celebrowała ten szczególny moment w otoczeniu najbliższych.

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Maria Stenzel przez lata, od 2018 do 2024 roku, reprezentowała barwy polskiej kadry siatkarek. Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie znalazła się jednak w składzie reprezentacji na kolejny sezon, a niedługo później zakończyła również współpracę z ŁKS Commercecon Łódź. Obecnie pozostaje bez klubu.

Jej mąż, Mateusz Żyro, wcześniej występował m.in. w Legii Warszawa, Stali Mielec i Miedzi Legnica. Aktualnie jest zawodnikiem Widzewa Łódź.