Złotych klamek tu nie znajdziesz. Tak mieszka Iga Świątek, choć zarabia miliony

Mimo milionowych zarobków i statusu światowej gwiazdy, Iga Świątek zaskakuje wyborem miejsca zamieszkania, stawiając na podwarszawski Raszyn zamiast luksusowego Monte Carlo.

Jej prywatny azyl to przestrzeń normalności i spokoju, celowo pozbawiona przepychu, co odzwierciedla jej priorytety i życiowe podejście.

Odkryj, dlaczego ta świadoma decyzja jest kluczowa dla psychicznej równowagi tenisistki i jak wpływa na jej spektakularne sukcesy na korcie.

Raszyn zamiast Monte Carlo. Wybór, który wiele mówi

Kiedy sportowcy osiągają globalny sukces i zarabiają fortunę, często decydują się na przeprowadzkę do miejsc uznawanych za raje podatkowe, takich jak Monte Carlo. Tą drogą podążył chociażby Hubert Hurkacz. Iga Świątek, mimo że jej zarobki na korcie od dawna liczone są w dziesiątkach milionów dolarów, podjęła zupełnie inną decyzję. Jej dom i życiowa baza wciąż znajdują się w Polsce, w podwarszawskim Raszynie.

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Analizując zdjęcia, które tenisistka sporadycznie publikuje w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że jej dom to przede wszystkim miejsce odpoczynku, a nie manifestacja bogactwa. Wnętrza są przytulne, funkcjonalne i pozbawione ostentacyjnego luksusu. Nie znajdziemy tam złotych klamek ani mebli od najdroższych projektantów. To przestrzeń, w której choć jest multimilionerką, wciąż stawia na normalność, żyjąc podobnie jak wiele jej rówieśniczek. To świadomy wybór, który pokazuje, jak ważne są dla niej rodzinne strony i poczucie bycia "u siebie".

Sekret sukcesu? Uziemienie i psychiczny azyl

Nieustanne podróże, presja związana z obroną pierwszego miejsca w rankingu i życie na walizkach to codzienność najlepszej tenisistki świata. Właśnie dlatego posiadanie miejsca, do którego zawsze można wrócić i odciąć się od zgiełku, jest bezcenne. Dla Igi Świątek takim azylem jest dom w Raszynie. To tam, w przerwach między turniejami, może naładować baterie, spędzić czas z bliskimi i po prostu poczuć się normalnie.

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Wybór pozostania w Polsce, blisko rodziny i przyjaciół, to nie tylko kwestia sentymentu, ale również element strategii, która pozwala jej zachować psychiczną równowagę. To właśnie ta normalność i uziemienie mogą być jednym z sekretów jej niezwykłej odporności psychicznej na korcie. Zamiast blichtru zagranicznych kurortów, woli spokój i prywatność, które dają jej siłę do kolejnych sportowych wyzwań.

Oczywiście, nie oznacza to, że Iga Świątek całkowicie ucieka od wygód. Podczas licznych turniejów i zasłużonych wakacji zatrzymuje się w luksusowych hotelach, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Jest to jednak nagroda za tytaniczną pracę, którą wykonuje na treningach i korcie. Sama na to zapracowała, a jej życiowe wybory pokazują, że potrafi doskonale oddzielić świat wielkiego sportu od prywatności, w której najważniejsze pozostają wartości wyniesione z domu.

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