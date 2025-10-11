Mariusz Wlazły odnajduje się w nowej roli. Kończy studia, poświęcił się ważnej misji

Z pewnością nie byłoby niczym szczególnym, gdyby Mariusz Wlazły po zakończeniu kariery siatkarskiej postanowił zostać trenerem lub działaczem w środowisku siatkarskim. Duża część jego kolegów z parkietu tak właśnie zrobiła – Piotr Gruszka czy Michał Winiarski zostali trenerami, a Sebastian Świderski postawił na karierę działa i obecnie jest prezesem całego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Mariusz Wlazły postanowił jednak pójść inną drogą, choć nie całkiem porzucił siatkówkę i sport - chce pracować z siatkarzami w inny sposób, a dokładniej, od strony ich przygotowania mentalnego.

Mariusz Wlazły jest już coraz bliżej ukończenia psychologii na studiach i z tym zagadnieniem wiąże swoją przyszłość. Obecnie jest koordynatorem przygotowania psychologicznego w Treflu Gdańsk, czyli w klubie, w którym zakończył karierę w 2023 roku. Oprócz tego rozwija własną inicjatywę „Mentalny Skok”, która skupia się wokół wsparcia mentalnego dla młodych siatkarzy. W niedzielę, 12 października, w Gdańsku odbędą się „Rozmowy dla Głowy na żywo” organizowane przez Fundację Graj z Głową. Są to warsztaty na temat zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, a jednym z prelegentów będzie właśnie Wlazły.

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty legendarny siatkarz wyjaśnia, jak ważne jest budowanie świadomości na temat zdrowia psychicznego. – Zdrowie psychiczne to niezwykle istotny i aktualny temat. Inicjatywa ta zasługuje na pełne uznanie. Podczas warsztatów uczestnicy będą dzielić się swoimi doświadczeniami, które mogą stanowić cenne źródło inspiracji i wiedzy. Każda osoba biorąca udział w panelu wniesie swoją unikalną perspektywę, dzięki czemu spotkanie nabierze szczególnej wartości. Mamy nadzieję, że przekazane treści skłonią uczestników do refleksji, a być może także okażą się realnym wsparciem dla osób obecnych na sali – wyjaśnił Wlazły na pytanie, dlaczego zaangażował się we wspomnianą wyżej akcję.

W piątek, 10 października, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Iga Świątek opublikowała wpis, w którym również zachęcała do zadbania o swoje zdrowie psychiczne. Prowadzący rozmowę Arkadiusz Dudziak w rozmowie z Wlazłym przytoczył przykład właśnie polskiej tenisistki, która niedawno zetknęła się z ogromnym hejtem po porażce z Emmą Navarro. – To temat bardzo szeroki i złożony. Przede wszystkim warto umieć odróżnić hejt od konstruktywnej krytyki. (…) Niestety, coraz częściej brak jest rozróżnienia między tymi pojęciami, przez co każda negatywna opinia bywa odbierana jako hejt. Dlatego to jest tak ważne, by uczyć młodych ludzi rozumienia intencji i kontekstu komentarzy, a także odporności na nieuzasadnione ataki – wyjaśnił były reprezentant Polski.

W rozmowie z WP SportoweFakty Wlazły podkreślił też, jak ważna jest rola rodziców w walce o zdrowie psychiczne dzieci. – Rosnąca świadomość emocjonalna sprawia, że coraz więcej rodzin rozumie, iż problemy nie pojawiają się bez przyczyny. Warto pamiętać, że pierwszym psychologiem dla dziecka jest rodzic. To jego postawa, sposób reagowania i gotowość do rozmowy mają kluczowe znaczenie. To właśnie od rodziców dzieci uczą się, że proszenie o pomoc jest naturalne, a dbanie o zdrowie psychiczne to wyraz odpowiedzialności, a nie słabości – wskazuje 42-latek.

