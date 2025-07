Michał Cieślak wziął ślub! Wyglądał jak James Bond, panna młoda olśniewała swoim urokiem [GALERIA]

Michał Cieślak wziął ślub! Piękna uroczystość w kameralnym kościele

Kolejne fenomenalne wieści! Michał Cieślak ostatnio zdobył tytuł tymczasowego mistrza świata WBC w kategorii junior ciężkiej. Już w wywiadzie w ringu zapowiadał, że bierze ślub i to jest teraz dla niego najważniejsze. Prosto z szatni zadzwonił do bliskich i podziękował im za wielkie wsparcie.

- Wracam do Polski, wracam do mojej przyszłej żony, do mojego syna. Teraz pora, żeby świętować. 5 lipca mam ślub, a potem odpoczywam. Trzeci raz, więc do trzech razy sztuka. Teraz nadszedł mój czas. Idziemy dalej i nie zwalniamy tempa. Chcę się teraz nacieszyć tym co zdobyłem, bo chyba mi się należy. Fajnie jest – powiedział w wywiadzie.

5 lipca razem ze swoją ukochaną potwierdzili przed Bogiem miłość do końca życia! Piękna uroczystość odbyła się w pięknym, kameralnym kościele na Podhalu. Trochę po godzinie 17:00 Cieślak z ukochaną powiedzieli sobie sakramentalne „tak”.

Zobacz zdjęcia ze ślubu Michała Cieślaka w galerii poniżej.

Cieślak jak James Bond, panna młoda w pięknej sukni

Michał Cieślak postawił na klasykę. Czarny garnitur, elegancka mucha i delikatny kwiatek przyczepiony do butonierki pokazał, że stylu mu nie brakuje! Tymczasowy mistrz świata w boksie wyglądał jak James Bond!

Panna młoda postawiła za to na białą suknię z gorsetową górą, a na jej twarzy cały czas widniał szeroki uśmiech. Na dłoni świeciła piękna bransoleta, a w rękach dostrzec można było piękny bukiet białych kwiatów.

Na uroczystości nie zabrakło osób ze świata boksu – m.in. trenera Andrzeja Liczika, Zbigniewa Raubo czy Przemysława Kantorowskiego.