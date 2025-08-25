Młodsza siostra i brat żegnają Jakuba Pracharczyka. Serce pęka po ich wpisie

Jakub Pracharczyk zginął w tragicznym wypadku awionetki, do jakiego doszło w poniedziałek (25 sierpnia) ok. godziny 11:00 w Krzycku Wielkim w województwie wielkopolskim. Maszyna spadła na teren prywatnej posesji i stanęła w płomieniach. Ze środka wyciągnięto dwa zwęglone ciała. Kilka godzin później potwierdzono, że jedną z ofiar jest 20-letni młodzieżowy wicemistrz Polski w rzucie młotem w kategorii wiekowej U23 z lipca tego roku. Zaledwie dwa dni wcześniej - w sobotę - rywalizował jeszcze w seniorskich MP w Bydgoszczy, m.in. z Pawłem Fajdkiem.

Nie żyje 20-letni wicemistrz Polski. W sobotę rywalizował z Pawłem Fajdkiem. Tragedia w Krzycku Wielkim

Młodsze rodzeństwo żegna tragicznie zmarłego Jakuba Pracharczyka

Pracharczyk był zresztą częścią wyjątkowo usportowionej rodziny. Wraz z młodszym rodzeństwem - siostrą Marią i bratem Janem - uprawiał rzut młotem. Każde z nich może pochwalić się sukcesami w juniorskich kategoriach. Najstarszy Jakub był tegorocznym wicemistrzem Polski młodzieżowców, a wcześniej stawał na podium mistrzostw Polski U20 i U18 oraz reprezentował Polskę na zeszłorocznych MŚ U20.

18-letnia Marysia Pracharczyk to mistrzyni i wicemistrzyni Polski U18, mistrzyni kraju U16, a także reprezentantka Polski z mistrzostw Europy U18 i U20. Jej brat bliźniak Janek może pochwalić się właściwie tymi samymi osiągnięciami, z wyjątkiem złota MP U16 (ma za to srebro tej kategorii). Jest też aktualnym mistrzem Polski U20. W mediach społecznościowych prowadzony jest specjalny profil poświęcony całemu rodzeństwu: "Pracharczyk-Hammer Throw".

I właśnie na nim kilka godzin po tragicznym wypadku pojawił się pożegnalny wpis. "Z głębokim żalem informujemy, że dziś w wypadku zginął nasz brat" - poinformowało zdruzgotane rodzeństwo z czarno-białym zdjęciem brata. Ich wspólne zdjęcie w żałobnych barwach stało się z kolei zdjęciem profilowym.

"Żegnaj Miki" - napisała krótko na Instastories siostra zmarłego Jakuba, udostępniając post z oficjalnego profilu rodzeństwa. Jej bliźniak ograniczył się wyłącznie do przekazania tragicznej informacji.

