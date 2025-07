Na jaw wychodzą szczegóły tragicznej śmierci Felixa Baumgartnera. To stało się jeszcze przed uderzeniem

Kolejne szczegóły tragicznej śmierci Felixa Baumgartnera

Do wypadku doszło przed południem na wybrzeżu Adriatyku, gdzie Baumgartner wypoczywał wraz z żoną. Podczas jednego z lotów stracił panowanie nad sprzętem i spadł na teren hotelowego kompleksu, konkretnie do basenu, w którym znajdowały się dzieci – były one świadkami dramatycznego zdarzenia. Ranna została również pracownica hotelu, choć jej obrażenia nie wymagały hospitalizacji.

Choć początkowo sądzono, że to uderzenie o ziemię było przyczyną śmierci, najnowsze ustalenia wskazują na inne okoliczności. Według „Kronen Zeitung” i lokalnego portalu Cronache Fermane, przyczyną tragedii mógł być nagły atak serca w trakcie lotu. To właśnie z tego powodu Baumgartner mógł stracić kontrolę nad paralotnią. Serwis Cronache Fermane opublikował również zdjęcia zniszczonego sprzętu – na fotografiach widać powyginaną konstrukcję i poplątane liny spadochronowe.

ZOBACZ TEŻ: Adam Małysz w ciężkim szoku. Nie może uwierzyć w to, co się stało. Przypomniał stare zdjęcie

Reakcje na śmierć Felixa Baumgartnera

Na śmierć znanego Austriaka zareagowali włoscy samorządowcy. Burmistrz Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpelli, wyraził głęboki żal: – Nasza społeczność jest poruszona śmiercią Felixa Baumgartnera, ikony odwagi i pasji. Łączymy się w bólu z jego rodziną i bliskimi.

Z kolei burmistrz Fermo, Paolo Calcinaro, podkreślił wyjątkowy charakter zmarłego: – Wybrał nasze miasto na wakacje, ale tragiczny los odebrał go światu – najpewniej w wyniku zawału podczas lotu. Składam kondolencje w imieniu wszystkich mieszkańców Fermo dla bohatera, który fascynował świat swoimi wyczynami.

ZOBACZ TEŻ: Nie żyje Felix Baumgartner, autor słynnego skoku ze stratosfery! Ogromna tragedia

Legendarny lot ze Stratosfery

Felix Baumgartner zyskał globalne uznanie w 2012 roku, kiedy jako pierwszy człowiek wykonał skok z granicy przestrzeni kosmicznej, spadając z wysokości ponad 39 kilometrów. Oprócz tego ustanowił szereg rekordów: najwyższy skok spadochronowy, największą prędkość swobodnego spadania i najwyższy załogowy lot balonem. Choć wielokrotnie podkreślał, że nie boi się śmierci, jego odejście poruszyło fanów sportów ekstremalnych na całym świecie.