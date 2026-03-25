Najpiękniejsza kobieta w Polsce reporterką na meczach Ekstraklasy! Jej zdjęcia z przeszłości to ósmy cud świata

Aleksandra Klepaczka, Miss Polski 2022, dołączyła do zespołu reporterów Canal Plus, obsługując mecze Ekstraklasy.

Jej debiut jako reporterki miał miejsce podczas meczu 23. kolejki Motor Lublin – Korona Kielce.

Oprócz modelingu i sportu, Aleksandra Klepaczka interesuje się muzyką (ukończyła szkołę muzyczną), a studiowała inżynierię zarządzania (Politechnika Łódzka).

Przed dołączeniem do Canal Plus pracowała jako specjalistka ds. rekrutacji w branży IT.

Najpiękniejsza kobieta w Polsce Aleksandra Klepaczka w obsłudze Ekstraklasy

Poziom sportowy Ekstraklasy do najwyższych nie należy, ale za to na pewno nie możemy narzekać na poziom urody ludzi, którzy pracują przy obsłudze meczów ligowych. Szczególnie po tym, gdy do ekipy reporterów Canal Plus dołączyła Aleksandra Klepaczka, czyli najpiękniejsza kobieta w Polsce (przynajmniej zdaniem tych, którzy decydowali o wynikach konkursu Miss Polski 2022). Modelka z mikrofonem pracowała już wcześniej, m.in. przy siatkówce czy zawodach motocrossowych.

Najpiękniejsza bramkarka świata bez hamulców. Połowa biustu i niemal całe pośladki na wierzchu!

No cześć Canal+ Sport Polska! Mówiłam Wam, że szykuje się coś wielkiego! Zaczynam nowy rozdział i przede mną nowe wyzwania, których nie mogę się doczekać. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, trzymajcie kciuki i widzimy się na antenie już niedługo

- tak na Instagramie najpiękniejsza kobieta w Polsce zapowiedziała swój debiut przy Ekstraklasie.

Kim jest Aleksandra Klepaczka, Miss Polski 2022?

Przypadł on na mecz 23. kolejki Motor Lublin - Koronę Kielce 2:0. Gospodarze wygrali 2:0, ale widzowie Canal Plus zwrócili uwagę przede wszystkim na nową zjawiskową reporterkę. Aleksandra Klepaczka spisała się bardzo dobrze, a fani Ekstraklasy z wypiekami na twarzach czekają na kolejne wejścia byłej Miss Polski na antenę. Co ciekawe moda i sport to nie są jedyne zainteresowania najpiękniejszej kobiety w Polsce w roku 2022. Nowej gwieździe Canal Plus bliska jest też muzyka. Aleksandra Klepaczka ukończyła nawet Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi, potem studiowała inżynierię zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Zawodowo z kolei pracowała jako specjalistka ds. rekrutacji w firmie z branży IT. Prawdziwa kobieta-orkiestra...

Miss Polski Aleksandra Klepaczka zwyciężyła w międzynarodowym konkursie piękności. "Zrobiliśmy to razem!"

Profil Aleksandry Klepaczki na Instagramie cieszy się wielkim zainteresowaniem internautów, m.in. dzięki licznym zdjęciom pięknej reporterki.

