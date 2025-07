Neymar znowu został ojcem. To już czwarte dziecko 33-latka, drugie z obecną partnerką

Neymar został ojcem. Drugie dziecko z kolejną partnerką

Brazylijski gwiazdor futbolu Neymar i jego partnerka Bruna Biancardi po raz kolejny zostali rodzicami. Para ogłosiła w mediach społecznościowych narodziny córki o imieniu Mel. To już czwarte dziecko 33-letniego piłkarza, a drugie ze związku z Biancardi, z którą ma również dziewięciomiesięczną córkę Mavie.

Neymar po raz pierwszy został ojcem w 2011 roku, kiedy jego ówczesna partnerka Carolina Dantas urodziła syna Daviego Luccę. W październiku 2023 roku na świat przyszła Mavie, a już dziewięć miesięcy później Neymar ogłosił narodziny trzeciej pociechy – córki Heleny, której mamą jest Amanda Kimberlly. Teraz – po powrocie do związku z Bruną Biancardi – rodzina Neymara powiększyła się o kolejne dziecko.

Gdzie dzisiaj gra Neymar?

Piłkarz, który w styczniu wrócił do brazylijskiego Santosu, niedawno przedłużył kontrakt z klubem do końca roku. Wcześniej reprezentował barwy FC Barcelony, Paris Saint-Germain oraz Al-Hilal. W narodowych barwach rozegrał 128 spotkań i strzelił 79 goli, co czyni go najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii. Jednak od czasu poważnej kontuzji w październiku 2024 roku nie pojawił się już w kadrze.

Neymar ma na swoim koncie m.in. złoty medal olimpijski z Rio 2016, triumf w Lidze Mistrzów z Barceloną (2015) i finał Champions League z PSG w sezonie 2019/20.