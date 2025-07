Polacy zaopiekowali się nowym nabytkiem. "Syn, ojciec i wujek"

Okres przygotowawczy to nie tylko ciężkie treningi, ale również okazja do integracji. Doskonale wiedzą o tym Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy postanowili pokazać Japonię nowemu koledze z FC Barcelony, Roony'emu Bardghjiemu. Młody Szwed, który niedawno dołączył do katalońskiego klubu, mógł liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych Polaków. Obaj piłkarze pochwalili się wspólną wycieczką w mediach społecznościowych.

- Podziwiam widoki przed kolejnym wyzwaniem - pisał Lewandowski, publikując zdjęcie spod jednej z japońskich świątyń. - Kyoto z chłopakami! - wtórował mu Szczęsny na swoim profilu.

Pod postami natychmiast zaroiło się od komentarzy internautów, którzy docenili gest polskich piłkarzy. Fani byli zachwyceni tym, jak "Lewy" i Szczęsny wprowadzają młodego zawodnika do zespołu. Nie zabrakło żartobliwych porównań. "Roony ma dwóch wujków", "Syn, ojciec i wujek", "Szkolą Roony'ego na boisku i poza nim" - pisali kibice.

Intensywne przygotowania Barcelony. Co dalej czeka Lewandowskiego i Szczęsnego?

Azjatyckie tournee to dla zespołu Hansiego Flicka ostatni etap przygotowań do startu nowego sezonu. Dobra atmosfera poza boiskiem przekłada się na wyniki na murawie. Roony Bardghji zdążył już zadebiutować w barwach Barcelony w sparingu z Vissel Kobe (3:1), a swoją pierwszą bramkę strzelił po asyście Roberta Lewandowskiego.

Teraz przed "Dumą Katalonii" kolejne wyzwania. W czwartek zmierzy się z FC Seoul, a na zakończenie pobytu w Azji zagra z Daegu FC. Po powrocie do Hiszpanii Barcelonę czeka jeszcze finał Pucharu Gampera, a następnie start rozgrywek ligowych. Czas pokaże, czy świetna relacja polsko-szwedzkiego trio będzie miała swoje odzwierciedlenie w wyjściowym składzie na nadchodzącą kampanię.

