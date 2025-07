Nie tylko Lewandowski! Polski piłkarz wrzucił to zdjęcie i się zaczęło...

Wyjątkowo długi sezon

Obecny sezon w piłce klubowej dla kilku klubów był wyjątkowo długi. Niektórzy wybrali się bowiem do Stanów Zjednoczonych, by rozegrać mecze w ramach Klubowych Mistrzostw Świata. W bogato opłacanym turnieju w USA pozostała już tylko jednak niewiadoma, która zostanie rozstrzygnięta w niedzielę. Trofeum zgarnie Chelsea lub Paris Saint-Germain.

Spośród europejskich klubów zabrakło między innymi Barcelony, ale był za to chociażby Juventus. Turyńczycy awansowali do fazy pucharowej, ale tam szybko uznali wyższość Realu Madryt, który pokonał ich 1:0. Na boisku w barwach zespołu prowadzonego przez Igora Tudora zabrakło jednak Arkadiusza Milika, który stracił cały sezon z powodu różnych urazów. Teraz w dalszym ciągu odbudowuje pełnię swojej formy fizycznej.

Milik jak "Lewy"!

Jak się okazuje, wracający do zdrowia napastnik obecnie wypoczywa i zdecydowanie widać po nim nutkę wakacyjnego luzu! Jak Robert Lewandowski, tak i Milik postanowił zmienić swój wizerunek jeżeli chodzi o kolor włosów. Kto wie, kto kogo zainspirował i czy panowie w ogóle byli ze sobą w kontakcie w tej kwestii, ale wyszło... bardzo podobnie! Pamiętny duet napastników reprezentacji Polski zwłaszcza z okresu prowadzenia kadry przez Adama Nawałkę na wolnym bawi się doskonale.

i Autor: Instagram / Arkadiusz Milik

Jak mogliśmy wychwycić z lokalizacji udostępniej przez piłkarza, swój urlop postanowił spędzić w Saint-Tropez. Riwiera Francuska z pewnością sprzyja podejmowaniu spontanicznych, wakacyjnych decyzji!

Tymczasem po powrocie do gry Milika będzie czekała walka o powrót do składu Juventusu. Polak spróbuje odzyskać swoją pozycję w zespole Bianconerich, natomiast jeśli mu się to nie uda, być może jeszcze tego lata zmieni barwy klubowe. Choć w jego przypadku kluczowe będzie zdrowie.