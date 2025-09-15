Nie uwierzysz co Tomasz Iwan robił w sercu Afryki. Ukochana zawiązała mu oczy

Michał Skiba
2025-09-15 11:50

Były reprezentant Polski Tomasz Iwan przeżywa w ostatnim czasie nietypowe przygody w Tanzanii. Wszystko za sprawą udziału w programie „Afryka Express” emitowanym na antenie TVN. Były gracz m.in. PSV Eindhoven wcielił się w rolę... rybaka.

Tomasz Iwan

Autor: TVN/ Youtube Tomasz Iwan podczas programu "Afryka Express"

Kim jest Tomasz Iwan?

Młodsi kibice kojarzą Iwana przede wszystkim jako bliskiego współpracownika Adama Nawałki, ale warto pamiętać, że miał on za sobą udaną karierę piłkarską. Zaczynał w lokalnych drużynach Jantar Ustka i Gryf Słupsk. W Ekstraklasie zadebiutował w barwach Olimpii Poznań w 1991 roku, a wkrótce trafił do ligi holenderskiej, reprezentując m.in. Roda JC Kerkrade, Feyenoord i PSV Eindhoven. W biało-czerwonych barwach rozegrał 40 spotkań i strzelił 4 bramki. Karierę zakończył w 2006 roku w Lechu Poznań z powodu kontuzji.

Iwan świetnie łowił ryby

Na "Czarnym Lądzie" towarzyszy mu partnerka – modelka i artystka Karolina Woźniak. I to ona musiała być "nawigatorką" Iwana, który łowił ryby ze sporym utrudnieniem, bowiem przez całe zadanie miał opaskę zawiązaną na oczach. Iwan przez większość życia chciał umieścić piłkę w siatce, teraz musiał do siatki wyłowić jak najwięcej ryb z pułapek umieszczonych na bojach. Zadanie trwało 30 minut. – Silniejszy wiosłuje, mądrzejszy nawiguje – żartowała przed kamerami pani Karolina.

Były piłkarz, choć musiał zdać się tylko na słowne podpowiedzi partnerki, spisał się całkiem dobrze. Na pewno byli gorsi, w końcu rywalizujące z nimi pary już na początku zadania wpadły do wody, podczas gdy Iwan z Woźniak całkiem nieźle wiosłowali. Na koniec połowów to właśnie oni byli najlepsi, uzbierał aż 6,3 kilograma ryb, rywalizujący z Iwanem Izu Ugonoh i Wiktoria Gąsiewska nie mieli szans. I brawo dla Ustki!

TOMASZ IWAN
Afryka Express