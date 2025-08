- FC Porto wyraża swój najgłębszy smutek i konsternację z powodu śmierci nieuniknionej postaci w historii klubu. Przez całe swoje życie, na boisku i poza nim, Jorge Costa uosabiał wartości, które definiują FC Porto: zaangażowanie, przywództwo, pasję i niezachwianego ducha podboju. Naznaczył pokolenia fanów i stał się głównym symbolem Portismo. Dziedzictwo Jorge Costy na zawsze pozostanie żywe w pamięci wszystkich piłkarzy Porto. Nigdy nie zostaniesz zapomniany, kapitanie - można przeczytać w komunikacie.

Jorge Costa bez wątpienia był legendą FC Porto, gdzie rozegrał 368 spotkań i 18 razy wpisywał się na listę strzelców. Ponadto 53-latek miał okazję wystąpić w 50 meczach reprezentacji Portugalii. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został szkoleniowcem. Po 17 latach na ławce trenerskiej dołączył do FC Porto, jako dyrektor sportowy. Wiadomość o śmierci Costy poruszyła wielu z całego piłkarskiego świata. Nie mogło zabraknąć wzruszających wpisów gwiazd futbolu.

Jose Mourinho is moved to tears at a Fenerbahce press conference, paying tribute to the captain of his Champions League winning Porto team Jorge Costa. Costa sadly passed away at the age of 53 due to a heart attack. pic.twitter.com/FZmQ0wji3m— Men in Blazers (@MenInBlazers) August 5, 2025

Gwiazdy żegnają legendę FC Porto. Nie żyje Jorge Costa

Nie mogło zabraknąć wzruszających wpisów gwiazd futbolu, które pożegnały legendarnego Portugalczyka. Cristiano Ronaldo dodał zdjęcie z podpisem "Ate sempre Jorge Costa", co oznacza pożegnanie zmarłego. Jan Bednarek dodał zdjęcie 53-latka z emotką złożonych rąk oraz serca w niebiesko białych barwach.

Nie mogło zabraknąć wpisu Deco, który sięgał z Costą po zwycięstwo Ligi Mistrzów w barwach FC Porto w pamiętnym sezonie 2003/2004.

Jose Mourinho nie mógł powstrzymać łez. Tak zareagował na śmierć Jorge Costy

Mourinho nie wytrzymał i na konferencji przed meczem Fenerbahce z Feyernordem wypowiedział się na temat Costy ze łzami w oczach.

- On jest częścią mojej historii. Masz kapitanów, masz liderów. Nie chodzi o opaskę, a o to, co reprezentujesz. Jorge był jednym z tych gości, którzy, jak ja to mówię "wynosili śmieci" w szatni. Pozwalali trenerowi być faktycznie trenerem. Nie musiałem zajmować się liderowaniem szatni. Dla trenera to perfekcja, gdy jego kapitan jest taki. Jestem smutny, ale jestem też tutaj, bo gdyby Jorge tu ze mną był, to by powiedział mi "no dawaj, idź na tę konferencję, a jutro zagraj mecz mister, zagraj mecz i nie myśl o mnie". Taki właśnie był Jorge i tak też staram się dla niego postępować - skomentował Portugalczyk.