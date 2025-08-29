Nie żyje Maciej Krakowian. Julia Szeremeta przekazała kondolencje. CWZS w żałobie

2025-08-29 15:11

Smutne informacje obiegły Polskę. W tragicznym wypadku przed Air Show w Radomiu zginął major Maciej Krakowian, który znany był też pod pseudonimem „Slab”. Żałoba dotknęła cały świat wojska w Polsce. Kondolencje po śmierci Macieja Krakowiana przekazała także polska wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta.

Nie żyje major Maciej Krakowian. Tragiczny wypadek F-16

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że w czwartkowej katastrofie samolotu F-16 zginął major Maciej „Slab” Krakowian – pilot zespołu Tiger Demo Team Poland. Do wypadku doszło podczas wieczornych ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu.

Na miejsce tragedii przybył wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację o śmierci pilota podały również Wojsk Obrony Terytorialnej, które podkreśliły, że Krakowian był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pilotów pokazowych.

Kochał latanie i swoją rodzinę. Major Maciej Krakowian robił wszystko dla żony i dwóch bliźniaków

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej »Slab« Krakowian. Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki” – napisano w komunikacie DORSZ.

Dowództwo zaznaczyło, że Krakowian łączył „rzemiosło najwyższej próby z etosem służby”, a jego pokazami zachwycały się tysiące widzów. Przypomniano także, że w lipcu br. pilot otrzymał nagrodę „As the Crow Flies” podczas Royal International Air Tattoo (RIAT) 2025 w Wielkiej Brytanii.

Katastrofa lotnicza podczas AirShow Radom. Nie żyje mjr Maciej "Slab" Krakowian

Julia Szeremeta przekazała specjalne kondolencje

Tragiczna śmierć Macieja Krakowiana wstrząsnęła całym światem związanym z wojskiem. Julia Szeremeta, która jest żołnierzem Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego (CWZS), przekazała za pośrednictwem swojego Instagrama kondolencje opublikowane przez reprezentowaną przez nią jednostkę.

- Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie, Bliskim oraz Kolegom mjr pil. Macieja “Slab” Krakowiana. Cześć Jego Pamięci! - napisano w krótkim komunikacie na Instagramie.

