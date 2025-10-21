Niebywałe, jak teraz wygląda 45-letnia Martina Hingis. Burzliwe życie prywatne legendy tenisa lat 90.

Artykuł opisuje karierę i życie prywatne Martiny Hingis, szwajcarskiej tenisistki, która odnosiła sukcesy w młodym wieku, wygrywając turnieje wielkoszlemowe jeszcze przed ukończeniem 19 lat.

Martina Hingis kariera, sukcesy. Była na szczycie, zanim skończyła 17 lat

Martina Hingis w drugiej połowie lat 90. była niesamowitym zjawiskiem w świecie tenisa. Ci, którzy mieli okazję oglądać grę Szwajcarki, przecierali oczy ze zdumienia. Nie miała nawet 17 lat, gdy objęła prowadzenie w rankingu WTA. Dla porównania Iga Świątek na szczyt tej listy wspięła się "dopiero" w wieku 20 lat. Do 1999 roku Martina Hingis trzykrotnie wygrała Australian Open i po razie Wimbledon i US Open. Wydawało się, że Szwajcarka na lata zdominuje kobiecy tenis. Później jednak nastąpił kryzys, a Martina Hingis do dawnych osiągnięć w grze pojedynczej już się nie zbliżyła. Wielkie sukcesy notowała za to w grze podwójnej. W tej formule zwyciężała m.in. Australian Open (2002 i 2016), Wimbledon (2015) i US Open (2015 i 2017). Szwajcarka zdobyła też wicemistrzostwo olimpijskie w Rio de Janeiro w 2016 roku. Karierę zakończyła w 2017 roku jako liderka rankingu deblowego WTA. Łącznie Martina Hingis przez 299 tygodnie była liderką rankingu WTA – 209 singlowego i 90 deblowego. Podobnie jak kariera sportowa tenisistki, zagmatwane było jej życie prywatne.

Martina Hingis życie prywatne. Partnerzy i córka szwajcarskiej tenisistki

Legendarna tenisistka nazywana była "Czarną Wdową", bo jej liczne związki kończyły się rozstaniem. W mediach pisano o tym, że Martina Hingis spotkała się m.in. z tenisistami Magnusem Normanem i Julianem Alonso czy z piłkarzem Solem Campbellem. Pod koniec 2006 roku Szwajcarka ogłosiła, że zaręczyła się z Czechem Radkiem Štěpánkiem, kolejnym tenisistą. Cztery lata później przyjęła oświadczyny od prawnika Andreasa Bierriego. Obie relacje jednak nie zakończyły się ślubem. W końcu jednak Martina Hingis sformalizowała swój związek i wyszła za Francuza Thibaulta Hutina. Później para się rozstała, a mężczyzna twierdził, że żona go biła i zdradzała. Już po zakończeniu kariery tenisistka wyszła za lekarza Haralda Leemanna. Rok później (w 2019 roku) na świat przyszła ich córeczka - Lia. Mimo rozmaitych życiowych perypetii, Martina Hingis w wieku 45 lat nadal zachwyca formą i urodą. Niebywałe, jak wygląda legendarna tenisistka.

