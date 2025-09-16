Niesamowite wieści o babci Pawła Fajdka. Złożył jej życzenia i... Zabawna wpadka

Paweł Fajdek we wtorek, 16 września powalczy w finale mistrzostw świata o szósty medal w rzucie młotem

Wcześniej złożył życzenia swojej ukochanej babci, która obchodzi 101. urodziny

Nie uniknął przy tym zabawnej wpadki

MŚ w Tokio: Paweł Fajdek walczy o szósty medal MŚ

We wtorek, 16 września w stolicy Japonii Tokio Paweł Fajdek stanie przed szansą zdobycia szóstego medalu lekkoatletycznych mistrzostw świata. W finale rzutu młotem jego najgroźniejszym rywalem będzie broniący tytułu Kanadyjczyk Ethan Katzberg. Początek rywalizacji zaplanowano około godziny 14:00.

W eliminacjach to właśnie Katzberg był najlepszy z wynikiem 81,85 m, a Fajdek zajął drugą lokatę. 36-letni Polak w tym sezonie nie przekroczył granicy 80 metrów, a jego najlepszy rezultat – 79,07 – daje mu obecnie siódme miejsce na światowej liście. Fajdek pięciokrotnie z rzędu zdobywał tytuł mistrza świata, po raz pierwszy w 2013 roku w Moskwie. Dwa lata temu w Budapeszcie uplasował się tuż za podium.

Armand Duplantis znów to zrobił! Kosmiczny rekord świata w Tokio. Niewiarygodne, co stało się na stadionie

Zabawna wpadka Pawła Fajdka. Składał życzenia urodzinowe babci

Paweł Fajdek zaliczył przed wtorkowym startem zabawną wpadkę. Na antenie TVP Sport zaczął składać życzenia swojej babci, która obchodzi piękne urodziny. Babcia Fajdka ma już 101 lat!

- Serdeczne 100 lat dla mojej babci, która dzisiaj obchodzi 101. urodziny. Mam nadzieję, że prezent się podoba. Jutro postaram się poprawić

Te życzenia rozbawiły internautów. - To może jednak 200 lat! - napisał jeden z kibiców. - Ale jak to sto lat na 101 urodziny? - zastanawiał się Mati.

Lekkoatletyczne MŚ: Inne starty Polaków we wtorek 16 września

Na stadionie w Tokio emocji dostarczą także biegi średniodystansowe. Klaudia Kazimierska po raz pierwszy w karierze wystąpi w finale mistrzostw świata na dystansie 1500 m. Polka w tym roku poprawiła rekord życiowy na 3.59,66 i w przypadku wolnego, taktycznego biegu może włączyć się do rywalizacji o miejsce na podium.

Na 400 m półfinał osiągnęła Natalia Bukowiecka, jedyna reprezentantka Polski w tej fazie rywalizacji. Justyna Święty-Ersetic zakończyła udział na eliminacjach. Bukowiecka ma w dorobku srebrny medal z poprzednich mistrzostw w Budapeszcie, gdzie przegrała jedynie z Marileidy Paulino z Dominikany.

Polska biegaczka uderza w szkoleniowców: czas skończyć z radziecką szkołą. Brutalne porównanie

We wtorkowych zmaganiach na bieżni wystąpią także Filip Ostrowski, Patryk Sieradzki i Maciej Wyderka, którzy rozpoczną eliminacje na 800 m. Tego dnia zaplanowano również finały skoku wzwyż i biegu na 110 m przez płotki mężczyzn, jednak bez udziału reprezentantów Polski.