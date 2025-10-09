Novak Djoković musiał wyjechać z Serbii! Poparł protesty studentów, naraził się władzy

Djoković uciekł z Serbii do Grecji! Naraził się władzy

Novak Djoković jest jednym z najwybitniejszych tenisistów w historii i najpewniej najlepszym serbskim sportowcem. Od wielu lat jest ikoną w swoim kraju, z którym zawsze był mocno związany. To też potrafiło wywołać sporo kontrowersji, ponieważ Serbia to wciąż niespokojne miejsce – kraj ten wciąż uznaje Kosowo, które ogłosiło niepodległość w 2008 roku, za swoje terytorium. Jeszcze kilka lat temu sam Djoković po jednym z meczów Rolanda Garrosa napisał na kamerze „Kosowo jest sercem Serbii. Zatrzymajcie przemoc”. Głośno było też o tym, jak ojciec Novaka Djokovicia spotykał się z sympatykami Władimira Putina, a serbska sympatia do Rosji nie jest niczym nowym.

ATP Szanghaj: Kamil Majchrzak nie sprawił sensacji! Smutny początek dnia dla polskiego tenisisty

Djoković mógł przez lata cieszyć się uznaniem władz swojego kraju, ale nagle się to zmieniło. Pod koniec 2024 roku doszło w Serbii do katastrofy budowlanej. W Nowym Sadzie zawalił się dach dworca kolejowego w wyniku czego zginęło 16 osób. Wiele osób obwiniało za tę katastrofę polityków. – Katastrofa wywołała protesty w kraju, żądania dymisji polityków, a nawet samego prezydenta. W marcu 2025 r. w Belgradzie podczas największej demonstracji od czasów upadku reżimu Slobodana Milosevicia protestowało przeciw korupcji we władzach ponad 300 tys. osób – przypomina „Gazeta Wyborcza”.

To dlatego Hubert Hurkacz nie zagra już w tym roku? Wielu się zdziwi, kluczowe zasady

Dla wielu mogło być zaskoczeniem, że protestujących poparł właśnie Novak Djoković, czym mocno naraził się serbskim władzom. Okazało się, że naciski polityków na tenisistę były tak duże, że ten postanowił wyprowadzić się z Serbii do Grecji! – Po miesiącach presji z ich strony postanowił przenieść się z rodziną do Aten. Ma otrzymać „złotą wizę" dla milionerów, i już zadeklarował odpowiednie inwestycje. Dwa razy spotkał się w tej sprawie z premierem Grecji Kiriakosem Mitsotakisem, ostatnio w sierpniu na wyspie Tinos. Serb wynajął posiadłość w Glyfadzie, luksusowej dzielnicy stolicy Grecji, zamieszkał tam z żoną i dziećmi, które chodzą do prywatnej szkoły w Atenach – przekazała „Gazeta Wyborcza”.

Rafa Nadal przekazał fanom pilną wiadomość. Zrobiło się niebezpiecznie, Nie mógł dłużej czekać