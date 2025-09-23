Rafa Nadal przekazał fanom pilną wiadomość. Zrobiło się niebezpiecznie, Nie mógł dłużej czekać

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-09-23 14:59

Rafa Nadal w 2025 roku zakończył swoją niezwykle bogatą karierę. Rekordzista pod względem wygranych w Rolandzie Garrosie nagle zwrócił się do fanów z nietypowym apelem. Jak sam napisał, rzadko robi coś takiego na swoich mediach społecznościowych, ale sytuacja stała się na tyle groźna, że musiał zareagować.

Rafael Nadal zakończył karierę. 38-latek przegrał ostatni mecz

i

Autor: EPA/Jorge Zapata/ PAP Kariera Nadala to pasmo pełne sukcesów

Rafa Nadal z pilnym apelem do kibiców. Zrobiło się niebezpiecznie

Rafael Nadal to absolutny top, jeśli chodzi o historię męskiego tenisa. Wraz z Novakiem Djokoviciem i Rogerem Federerem niemal całkowicie zamknęli między sobą rywalizację w ATP przez długie lata. Żeby nakreślić dominację wspomnianych zawodników wystarczy zauważyć, że w latach 2003-2023 (czyli od pierwszego do ostatniego - póki co - tytułu któregoś z tych tenisistów) na 79 możliwych tytułów wielkoszlemowych (w 2020 nie rozegrano Wimbledonu) tylko 16 padło łupem innych zawodników! Nie jest żadną tajemnicą, że Rafa Nadal specjalizował się w grze na mączce i najwięcej tytułów zdobył właśnie na tej nawierzchni w turniejach Rolanda Garrosa – wygrał ich łącznie 14, a wszystkich tytułów wielkoszlemowych ma na koncie 22 – dwukrotnie wygrywał Wimbledon i Australian Open oraz czterokrotnie US Open. Łącznie wygrał 92 turnieje rangi ATP, w tym 36 turniejów rangi ATP 1000.

Sabalenka naprawdę to powiedziała! Mocno w kierunku tenisisty: „Skopię ci du*ę”

Roger Federer i Rafael Nadal na Majorce
15 zdjęć

W końcu jednak Rafa Nadal przegrał z upływającym czasem i kontuzjami, które okrutnie dały mu się we znaki zwłaszcza pod koniec kariery. Zrezygnował z dalszego zawodowego uprawiania tenisa w 2024 roku, dwa lata po swoim wielkim rywalu, Rogerze Federerze i z trójki gigantów tenisa na placu boju został już Djoković, który też jednak zaczyna przegrywać rywalizację z młodszymi, choć jeszcze w 2023 roku wygrał aż trzy turnieje wielkoszlemowe. Nadal po zakończeniu kariery nie odciął się wcale od tenisa i skupia się na rozwijaniu swojej słynnej akademii na Majorce. Jednak jego ostatni wpis w mediach społecznościowych wcale nie dotyczył jego ukochanej dyscypliny, a poważnego zagrożenia, jakie niedawno pojawiło się w sieci.

Świątek gra w Azji, a Sabalenka wygrzewa się na greckiej wyspie! Pokazała gorące zdjęcia

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Okazało się, że ktoś wykorzystał wizerunek Rafy Nadala do oszustw finansowych. – Dzielę się z wami tą wiadomością ostrzegawczą, czymś nietypowym na moich mediach społecznościowych, ale koniecznym. Mój zespół i ja wykryliśmy, że na niektórych platformach krążą fałszywe filmy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na których pojawia się postać imitująca mój wizerunek i głos – przekazał legendarny tenisista na portalu X – Filmy te przypisują mi porady lub sugestie inwestycyjne, które nie pochodzą ode mnie. To fałszywa reklama. Proszę zachować ostrożność: nie stworzyłem ani nie popieram żadnych takich treści – dodał stanowczo Nadal. Problem niestety jest powszechny, w przeszłości w podobny sposób wykorzystywano wizerunek m.in. Roberta Lewandowskiego, często dzieje się też tak w przypadku wizerunku polityków piastujących najwyższe urzędy państwowe.

To u niego Novak Djoković zaczynał karierę. Legenda tenisa nie żyje, popisał się rekordowym wyczynem

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAFA NADAL