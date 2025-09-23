Rafa Nadal przekazał fanom pilną wiadomość. Zrobiło się niebezpiecznie, Nie mógł dłużej czekać

Rafa Nadal z pilnym apelem do kibiców. Zrobiło się niebezpiecznie

Rafael Nadal to absolutny top, jeśli chodzi o historię męskiego tenisa. Wraz z Novakiem Djokoviciem i Rogerem Federerem niemal całkowicie zamknęli między sobą rywalizację w ATP przez długie lata. Żeby nakreślić dominację wspomnianych zawodników wystarczy zauważyć, że w latach 2003-2023 (czyli od pierwszego do ostatniego - póki co - tytułu któregoś z tych tenisistów) na 79 możliwych tytułów wielkoszlemowych (w 2020 nie rozegrano Wimbledonu) tylko 16 padło łupem innych zawodników! Nie jest żadną tajemnicą, że Rafa Nadal specjalizował się w grze na mączce i najwięcej tytułów zdobył właśnie na tej nawierzchni w turniejach Rolanda Garrosa – wygrał ich łącznie 14, a wszystkich tytułów wielkoszlemowych ma na koncie 22 – dwukrotnie wygrywał Wimbledon i Australian Open oraz czterokrotnie US Open. Łącznie wygrał 92 turnieje rangi ATP, w tym 36 turniejów rangi ATP 1000.

W końcu jednak Rafa Nadal przegrał z upływającym czasem i kontuzjami, które okrutnie dały mu się we znaki zwłaszcza pod koniec kariery. Zrezygnował z dalszego zawodowego uprawiania tenisa w 2024 roku, dwa lata po swoim wielkim rywalu, Rogerze Federerze i z trójki gigantów tenisa na placu boju został już Djoković, który też jednak zaczyna przegrywać rywalizację z młodszymi, choć jeszcze w 2023 roku wygrał aż trzy turnieje wielkoszlemowe. Nadal po zakończeniu kariery nie odciął się wcale od tenisa i skupia się na rozwijaniu swojej słynnej akademii na Majorce. Jednak jego ostatni wpis w mediach społecznościowych wcale nie dotyczył jego ukochanej dyscypliny, a poważnego zagrożenia, jakie niedawno pojawiło się w sieci.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Okazało się, że ktoś wykorzystał wizerunek Rafy Nadala do oszustw finansowych. – Dzielę się z wami tą wiadomością ostrzegawczą, czymś nietypowym na moich mediach społecznościowych, ale koniecznym. Mój zespół i ja wykryliśmy, że na niektórych platformach krążą fałszywe filmy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na których pojawia się postać imitująca mój wizerunek i głos – przekazał legendarny tenisista na portalu X – Filmy te przypisują mi porady lub sugestie inwestycyjne, które nie pochodzą ode mnie. To fałszywa reklama. Proszę zachować ostrożność: nie stworzyłem ani nie popieram żadnych takich treści – dodał stanowczo Nadal. Problem niestety jest powszechny, w przeszłości w podobny sposób wykorzystywano wizerunek m.in. Roberta Lewandowskiego, często dzieje się też tak w przypadku wizerunku polityków piastujących najwyższe urzędy państwowe.

