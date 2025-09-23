Świątek gra w Azji, a Sabalenka wygrzewa się na greckiej wyspie! Pokazała gorące zdjęcia

Iga Świątek i Aryna Sabalenka stoczą w końcówce sezonu walkę o prowadzenie w rankingu WTA. Po wielkoszlemowym US Open przewaga Białorusinki wynosiła ponad 3000 punktów, ale tylko na papierze była aż tak ogromna. Tenisistki przeniosły się bowiem do Azji, gdzie Polka ma czystą kartę, bo w zeszłym sezonie opuściła tę część sezonu. W przeciwieństwie do Sabalenki, która musi bronić tu sporej liczby punktów, a zaczęła od opuszczenia turniejów w Seulu i Pekinie! Świątek zyskała już 500 pkt w Korei Południowej i powalczy o kolejny 1000 w Chinach. Pod nieobecność wielkiej rywalki będzie najwyżej rozstawioną zawodniczką, a do ich konfrontacji najwcześniej może dojść w Wuhan.

Zamiast na korcie w Azji, Sabalenka wygrzewa się na greckiej wyspie

Impreza w Wuhan będzie kolejną o randze WTA 1000, więc trudno spodziewać się, by Sabalenka odpuściła obronę tytułu. To jednak dopiero od 6 października, a zanim wróci na kort, postanowiła zadbać o naładowanie baterii. W tym celu udała się z ukochanym na grecką wyspę! To nie pierwszy raz, ewidentnie uwielbiają tak spędzać wolny czas i Białorusinka pochwaliła się krótkimi wakacjami w mediach społecznościowych.

"Grecjo, masz moje serce" - napisała wymownie Sabalenka pod serią kilku zdjęć z ostatniego wypadu. Pogoda na południu Europy pozwoliła jej na opalanie, także podczas rejsu jachtem. Warto dodać, że ukochany tenisistki Georgios Frangulis urodził się i wychował w Brazylii, ale pochodzi z Grecji i pielęgnuje te korzenie. Regularnie spędza czas w tym kraju i pokazał piękno Grecji swojej partnerce.

Świątek goni Sabalenkę

To już kolejny raz w tym roku, gdy Sabalenka i Frangulis odpoczywają w Grecji. Wcześniej zrobili to m.in. po Wimbledonie, co zaowocowało po powrocie 27-latki do gry - wygrała US Open. Teraz przed nią trudna obrona prowadzenia w rankingu WTA. Jeśli Świątek wygra turniej w Pekinie, będzie tracić do Białorusinki niespełna 1600 punktów. A później w Wuhan światowa jedynka może stracić aż 1000 z nich, co w kontekście kończących sezon WTA Finals otworzyłoby przed Polką sporą szansę.

