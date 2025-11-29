Nowa wielka inwestycja Cristiano Ronaldo. Zszokował cały świat!

WOW FC to jedna z największych organizacji MMA na Półwyspie Iberyjskim

Do grona inwestorów i udziałowców dołączył najlepszy portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo

Jednym z udziałowców WOW FC jest także Ilia Topuria, aktualny mistrz wagi lekkiej

Cristiano Ronaldo dołączył do organizacji WOW FC!

Cristiano Ronaldo został udziałowcem hiszpańskiej organizacji mieszanych sztuk walki WOW FC, potwierdzając swoje wejście w branżę MMA. Piłkarz nie ujawnił liczby ani wartości przejmowanych akcji. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Ronaldo podkreślił, że projekt WOW FC jest mu bliski ze względu na „dyscyplinę, szacunek, odporność i dążenie do doskonałości”, które – jak stwierdził – są wartościami ważnymi również dla niego.

- Jestem dumny, że mogę dołączyć do tego projektu, aby pomóc w rozwoju tego sportu oraz zainspirować kolejne pokolenie – dodał Cristiano Ronaldo w oficjalnym komunikacie.

W WOW FC zainwestował też mistrz UFC

Według władz WOW FC, organizacja z siedzibą w Madrycie, prowadząca działalność w ponad 170 krajach, Ronaldo ma pełnić w niej aktywną rolę. Jednym z pozostałych udziałowców jest gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria, od 2020 r. walczący w UFC i mistrz tej organizacji kolejno w wadze piórkowej (2024–25) oraz lekkiej (od czerwca 2025 r.).

Ronaldo, uznawany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii, pozostaje najlepiej zarabiającym zawodnikiem świata według zestawienia „Forbesa” z października 2025 r. W bieżącym sezonie jego wynagrodzenie w katarskim Al-Nassr przekroczyło 280 mln dolarów. Piłkarz inwestuje także w liczne przedsięwzięcia biznesowe poprzez firmę CR7, działającą m.in. w sektorach sportowym, handlowym, odzieżowym, medialnym oraz ceramicznym.