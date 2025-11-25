Ślub Cristiano Ronaldo i Georginy. W tym miejscu go wezmą! Będą musieli wydać fortunę na ten dzień

Cristiano Ronaldo zbliża się do zakończenia piłkarskiej kariery i ustatkowania w życiu

Portugalski piłkarz planuje wziąć ślub z Georginą Rodriguez

Wiadomo, gdzie mają mieć miejsce oficjalne uroczystości oraz gdzie odbędzie się wesele

Ślub Cristiano Ronaldo i Georginy. To tam mają go wziąć

Kapitan reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo planuje ślub ze swoją wieloletnią partnerką Georginą Rodriguez. Jak podały portugalskie media, uroczystość ma odbyć się na Maderze po zakończeniu mistrzostw świata w piłce nożnej w 2026 roku.

Według ustaleń dziennika „Jornal da Madeira”, Ronaldo i pochodząca z Argentyny Rodriguez mają pobrać się po powrocie portugalskiej kadry z mundialu, który zostanie rozegrany w USA, Kanadzie i Meksyku w dniach 11 czerwca – 19 lipca. Para ma powiedzieć sobie „tak” w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Funchal, najważniejszej świątyni na wyspie.

Po ceremonii nowożeńcy wraz z gośćmi udadzą się do jednego z luksusowych hoteli w Funchal. Media wskazują, że najbardziej prawdopodobną lokalizacją jest The Reserve, gdzie ceny za nocleg w lipcu zaczynają się od 1148 euro.

Ronaldo i 31-letnia Rodriguez znają się od 2015 roku. W sierpniu para się zaręczyła. Mają dwie córki – Alanę i Bellę. Piłkarz posiada także trójkę innych dzieci, jednak dane ich matek nie są publicznie ujawnione.

Koniec kariery Ronaldo po ślubie?

Według komentatorów z Madery planowany ślub może wskazywać na to, że Ronaldo przygotowuje się do zakończenia kariery. Podczas listopadowego forum Tourise w Rijadzie zawodnik przyznał, że w wieku prawie 41 lat coraz częściej rozważa sportową emeryturę i spodziewa się jej najwcześniej po mundialu.

Magazyn „Forbes” poinformował w październiku, że Ronaldo pozostaje najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. W bieżącym sezonie jego przychody przekroczyły 280 mln dolarów, podczas gdy Lionel Messi zajął drugie miejsce z wynikiem ok. 130 mln dolarów.