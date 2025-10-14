Nowe informacje ws. Patryka M., ps. "Wielki Bu". Jest ważna decyzja sądu!

Patryk M., pseudonim „Wielki Bu” został zatrzymany we wrześniu 2025 roku na lotnisku w Hamburgu

Popularny freak-fighter i kibic ma trafić do Polski w charakterze zatrzymanego

„Wielki Bu” wystąpił o list żelazny. Teraz sąd podjął ważną decyzję w tej sprawie

„Wielki Bu” zatrzymany. Jest decyzja sądu na jego wniosek

Patryk M., znany jako Wielki Bu, nie może liczyć na pobłażliwość wymiaru sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił wniosek o wydanie listu żelaznego wobec byłego zawodnika freak-fightów, który został zatrzymany na lotnisku w Hamburgu. Mężczyzna był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku ze śledztwem dotyczącym handlu narkotykami i działalności w zorganizowanej grupie przestępczej.

Obrońca Patryka M. złożył wniosek o list żelazny, proponując jednocześnie poręczenie majątkowe. Sąd jednak uznał, że taka decyzja nie zapewniłaby prawidłowego przebiegu postępowania. – Wydanie listu żelaznego w tej sprawie nie zagwarantuje prawidłowego biegu postępowania – przekazała rzecznik lubelskiego sądu sędzia Marta Śmiech.

Patryk M. zatrzymany! "Wielki Bu" wpadł w ręce policji w Hamburgu

Jak podkreśliła, sąd wziął pod uwagę charakter zarzucanych czynów oraz podejrzenie, że handel narkotykami mógł być dla Wielkiego Bu stałym źródłem dochodów. Postanowienie jest nieprawomocne – przysługuje na nie zażalenie.

Za co zatrzymano Patryka „Wielkiego Bu” M.?

Patryk M. został zatrzymany 12 września w Hamburgu, gdy próbował polecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prokuratura Krajowa w Lublinie prowadzi wobec niego śledztwo dotyczące działalności grupy przestępczej zajmującej się produkcją i przemytem narkotyków – m.in. kokainy, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.

Śledczy przypisują mu też udział w kradzieży z włamaniem do samochodu i przerobienie jego oznaczeń identyfikacyjnych. Adwokat Patryka M. utrzymuje, że jego klient nie wiedział, iż jest poszukiwany. – Gdyby wiedział, sam by się stawił – mówił wcześniej mecenas Krzysztof Ways.

Wielki Bu znany jest z występów na freak-fightowych galach MMA. W przeszłości głośno było także o jego zdjęciach z byłym prezesem IPN Karolem Nawrockim, co wywołało polityczne kontrowersje.