Patryk M. zatrzymany! "Wielki Bu" wpadł w ręce policji w Hamburgu

Patryk M. zatrzymany przez policję! "Wielki Bu" wpadł w Hamburgu

Informację o zatrzymaniu Patryka M. przekazała policja w oficjalnym komunikacie. Polskie służby współpracowały w tym zakresie z niemiecką policją, a do zatrzymania doszło w Hamburgu. Jak się okazuje mężczyzna planował stamtąd polecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. – Dzisiaj o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP i współpracy z niemiecką policją. Do zatrzymania doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – czytamy w komunikacie.

Choć w komunikacie policji nie ma sprecyzowane, że chodzi o postać „Wielkiego Bu”, taką informację uzupełnił szef MSWiA, Marcin Kierwiński. – "Wielki Bu" zatrzymany w Hamburgu. Brawa dla polskiej policji – napisał krótko Kierwiński na portalu X. Patryk M. został zatrzymany w związku z zarzutami o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami i kradzieży samochodów. To nie jego pierwszy konflikt z prawem, wcześniej odsiadywał wyrok za porwanie.

Patryk M. ps. „Wielki Bu” stał się szerzej rozpoznawalny z powodu walk we freak-fightach – występował na galach PRIME Show MMA czy Clout MMA, gdzie walczył z m.in. Denisem Załęckim czy ojcem „Bad Boya”, Dawidem Załęckim. Głośniej zrobiło się o nim w momencie, gdy Karol Nawrocki walczył o fotel prezydenta Polski i został wybrany na ten urząd. Patryk M. chwalił się niejednokrotnie znajomością z Nawrockim i publikował w sieci wspólne zdjęcia z obecnym prezydentem Polski.