Od Miss Meksyku do prowadzącej studio Ligi Mistrzów. Kibice są nią zachwyceni

Dodaje blasku transmisjom

Widzowie śledzący spotkania Ligi Mistrzów na antenie meksykańskiego TNT Sports mogą liczyć nie tylko na emocje sportowe, ale i na obecność prowadzącej studio – urodziwej Miroslavy Montemayor.

W 2014 roku Miroslava Montemayor rozpoczęła swoją przygodę z dziennikarstwem sportowym w Monterrey, gdzie pojawiała się w programie ADN emitowanym przez TV Azteca Noreste. Tam relacjonowała m.in. mecze Pro Bowl oraz Super Bowl XLIX w Glendale w Arizonie w 2015 roku, a także inne wydarzenia sportowe.

W grudniu 2015 roku zakończyła współpracę z TV Azteca i przeniosła się do ESPN, gdzie została prezenterką hiszpańskojęzycznej wersji programu NFL Live. Prowadziła również popołudniowy talk-show sportowy Los Capitanes w ESPN Mexico. Od 2019 roku pracuje w TNT Sports.

Miroslava Montemayor w 2013 roku zdobyła tytuł Nuestra Belleza Internacional México, a następnie reprezentowała swój kraj na konkursie Miss International 2013. Następnie całkowicie poświęciła się pracy dziennikarskiej. To w dużej mierze przyczyniło się do jej rozpoznawalności – jej profil na Instagramie śledzi milion osób.