Od Miss Meksyku do prowadzącej studio Ligi Mistrzów. Kibice są nią zachwyceni

Michał Skiba
2025-09-19 13:19

Miroslava Montemayor wnosi wyjątkowy urok do telewizyjnych relacji z meczów Ligi Mistrzów. Meksykańska dziennikarka cieszy się ogromną popularnością w swoim kraju, co potwierdza liczba jej obserwatorów na Instagramie.

Dodaje blasku transmisjom

Widzowie śledzący spotkania Ligi Mistrzów na antenie meksykańskiego TNT Sports mogą liczyć nie tylko na emocje sportowe, ale i na obecność prowadzącej studio – urodziwej Miroslavy Montemayor.

W 2014 roku Miroslava Montemayor rozpoczęła swoją przygodę z dziennikarstwem sportowym w Monterrey, gdzie pojawiała się w programie ADN emitowanym przez TV Azteca Noreste. Tam relacjonowała m.in. mecze Pro Bowl oraz Super Bowl XLIX w Glendale w Arizonie w 2015 roku, a także inne wydarzenia sportowe.

W grudniu 2015 roku zakończyła współpracę z TV Azteca i przeniosła się do ESPN, gdzie została prezenterką hiszpańskojęzycznej wersji programu NFL Live. Prowadziła również popołudniowy talk-show sportowy Los Capitanes w ESPN Mexico. Od 2019 roku pracuje w TNT Sports.

Kibice zakochani w prowadzącej studio Ligi Mistrzów
Miroslava Montemayor w 2013 roku zdobyła tytuł Nuestra Belleza Internacional México, a następnie reprezentowała swój kraj na konkursie Miss International 2013. Następnie całkowicie poświęciła się pracy dziennikarskiej. To w dużej mierze przyczyniło się do jej rozpoznawalności – jej profil na Instagramie śledzi milion osób.

LIGA MISTRZÓW