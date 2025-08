Siatkarze kadry trzymają się razem

Kadra Biało-czerwonych od dłuższego czasu jest tworzona po prostu przez zgraną paczkę kumpli. Jest tu jak w rodzinie. To obecny kapitan drużyny narodowej Bartosz Kurek kiedyś po kolejnym wielkim wyczynie tej ekipy powiedział, że najchętniej wcale nie żegnałby się z kolegami po właśnie zakończonej imprezie. Widać, że trzymają się razem także w życiu prywatnym, spotykają się gremialnie na weselach i innych uroczystościach prywatnych. Spędzają mnóstwo czasu ze sobą poza boiskiem.

Anna i Bartosz Kurkowie to prawdziwie siatkarskie małżeństwo

Również ukochane siatkarzy odgrywają niebagatelną rolę w ich sukcesach, jeżdżą za wybrańcami na mistrzowskie imprezy, kibicują wspólnie, a potem wskakują razem z nimi na podium, gdy po raz kolejny się powiedzie -a to właściwie norma. Ta nasza siatkówka jest jednak wyjątkowa piękna! Anna i Bartosz Kurkowie to prawdziwie siatkarskie małżeństwo. On jest podporą reprezentacji, a ona ostatnio wróciła do ligowego grania. Małżonka „Kurasia” często prezentuje idealną sportową sylwetkę, publikując zdjęcia w mediach społecznościowych.

Jagoda i Aleksander Śliwka, czyli najbardziej owocowy duet polskiej siatkówki

Środkowy reprezentacji Polski Jakub Kochanowski w maju poślubił wieloletnią narzeczoną Aleksandrę Kołodziejczyk. Gladiator reprezentacji Polski Wilfredo Leon od dziewięciu lat tworzy szczęśliwy związek małżeński z Małgorzatą Gronkowską. Para ma trójkę dzieci. Piękną parę tworzą: siatkarka plażowa Jagoda Śliwka z domu Gruszczyńska i jej mąż siatkarz halowy - Aleksander Śliwka. Niektórzy mówią, że to najbardziej „owocowy” duet polskiej siatkówki.

