Ogromna tragedia! Nie żyje 19-letni piłkarz Norbert Szelle. Fatalny wypadek

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-08-13 15:42

W poniedziałek 11 sierpnia na Słowacji doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 19-letni piłkarz Dunajskiej Stredy, Norbert Szelle. Policja opublikowała zdjęcia przedstawiające doszczętnie zniszczony samochód zawodnika.

Jak podają służby, prowadzony przez Szelle pojazd z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z trasy i uderzył w drzewo. Skala zniszczeń widoczna na opublikowanych fotografiach pokazuje ogromną siłę uderzenia.

Młody zawodnik w ostatnim czasie był wypożyczony do drużyny Nadszeg Trstice. Klub DAC 1904 Dunajska Streda wydał w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował o śmierci swojego wychowanka i złożył kondolencje rodzinie. „Z głębokim smutkiem informujemy, że w wieku 19 lat, 11 sierpnia 2025 roku, w wyniku tragicznego wypadku drogowego zginął Norbert Szelle (16.02.2006 – 11.08.2025), zawodnik naszego klubu przebywający na wypożyczeniu w Nadszeg Trstice. W imieniu całej społeczności DAC składamy rodzinie najszczersze wyrazy współczucia. Norbi, spoczywaj w pokoju” – napisano.

Roztrzaskany samochód młodego piłkarza

Samochód Norberta Szelle'a
2 zdjęcia

Tego samego dnia szczegóły zdarzenia przekazała słowacka policja. Jak poinformowano, około godziny 17:30 kierowca samochodu marki Audi poruszał się drogą nr III/1397 z Dolnego Baru w stronę Trhovy Hradskiej w powiecie Dunajska Streda. Z nieznanych powodów zjechał z jezdni i uderzył w drzewo z taką siłą, że silnik wypadł z pojazdu. 19-latek poniósł śmierć na miejscu. Dokładne okoliczności i przyczyny tragedii są obecnie ustalane przez śledczych.

