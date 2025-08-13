Ogromna tragedia! Nie żyje 19-letni piłkarz Norbert Szelle. Fatalny wypadek

Jak podają służby, prowadzony przez Szelle pojazd z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z trasy i uderzył w drzewo. Skala zniszczeń widoczna na opublikowanych fotografiach pokazuje ogromną siłę uderzenia.

Młody zawodnik w ostatnim czasie był wypożyczony do drużyny Nadszeg Trstice. Klub DAC 1904 Dunajska Streda wydał w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował o śmierci swojego wychowanka i złożył kondolencje rodzinie. „Z głębokim smutkiem informujemy, że w wieku 19 lat, 11 sierpnia 2025 roku, w wyniku tragicznego wypadku drogowego zginął Norbert Szelle (16.02.2006 – 11.08.2025), zawodnik naszego klubu przebywający na wypożyczeniu w Nadszeg Trstice. W imieniu całej społeczności DAC składamy rodzinie najszczersze wyrazy współczucia. Norbi, spoczywaj w pokoju” – napisano.

Roztrzaskany samochód młodego piłkarza

Tego samego dnia szczegóły zdarzenia przekazała słowacka policja. Jak poinformowano, około godziny 17:30 kierowca samochodu marki Audi poruszał się drogą nr III/1397 z Dolnego Baru w stronę Trhovy Hradskiej w powiecie Dunajska Streda. Z nieznanych powodów zjechał z jezdni i uderzył w drzewo z taką siłą, że silnik wypadł z pojazdu. 19-latek poniósł śmierć na miejscu. Dokładne okoliczności i przyczyny tragedii są obecnie ustalane przez śledczych.