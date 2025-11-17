Ogromny ochroniarz pilnował Igi Świątek! To znany strongman i zawodnik MMA, co za gabaryty!

Potężny ochroniarz, który pilnował Igi Świątek, to znany strongman, zawodnik MMA, kulturysta i instruktor samoobrony. W czasie pobytu tenisistki w Gorzowie rozkochanym w swojej idolce fanom udzieliła się Świątkomania, więc groźnie wyglądający "Dzik Gorzowski" dbał o to, żeby w tych emocjach tenisistce nie stała się krzywda. Jak cień chodził za mistrzynią, gdy po meczach rozdawała fanom autografy. Cały czas był blisko Świątek, nawet w czasie konferencji prasowych czy udzielanego po spotkaniu wywiadu na korcie.

Sylwester Lis niedawno zasłynął brawurową akcją w czasie incydentu, który wstrząsnął mieszkańcami Gorzowa. W kwietniu obezwładnił na ulicy agresywnego mężczyznę, który niszczył samochody i atakował przechodniów. Jak się później okazało, był to obcokrajowiec poszukiwany przez policję. W czasie pobytu Igi Świątek w tym mieście na szczęście nie musiał wykorzystywać swoich umiejętności.

A Iga Świątek po zwycięstwie reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup (3:0 z Nową Zelandią i 3:0 z Rumunią) już bez "Dzika Gorzowskiego" poleci teraz na kilka dni do Szwajcarii. Potem wyczekiwany urlop na Mauritiusie.

- Pierwsze dni spędzę teraz w Zurychu i poświęcę ten czas dla firmy ON (sponsor Igi Świątek, red.). Będę tam miała zajęcia, ale zupełnie inne niż chodzenie na siłkę albo granie w tenisa. Później polecę już na wakacje na Mauritius. W sumie wolnego będę miała teraz 13 dni, z czego 10 to prawdziwe wakacje - zdradziła Iga Świątek, która przygotowania do nowego sezonu zacznie na początku grudnia. W czasie świąt zagra w pokazowym turnieju w Chinach, a jej pierwszym oficjalnym występem w 2026 r. będzie United Cup na początku stycznia (Polska zagra w grupie z Niemcami i Holandią).

