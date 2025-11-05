Ojciec Yamala pokazał nową narzeczoną! Pięknotka tak młoda, że mogłaby umawiać się z jego synem

Ojciec Yamala zaręczył się z 23 latką! Jest tylko 5 lat starsza od jego syna

Lamine Yamal mimo młodego wieku ma w swoim dorobku już wiele trofeów – z Barceloną został m.in. mistrzem Hiszpanii czy sięgnął po Puchar Króla, a do tego w reprezentacji Hiszpanii, jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności, zdobył mistrzostwo Europy. Coraz więcej mówi się o tym, że Lamine Yamal to obecnie najlepszy piłkarz na świecie i taka teza znajdzie wielu zwolenników, choć w plebiscycie Złotej Piłki – gdzie liczą się też osiągnięcia drużynowe – przegrał on z Ousmanem Dembele, który z PSG sięgnął po Ligę Mistrzów. Niewykluczone, że Lamine'owi do wygranej wystarczyłoby samo wejście do finału LM, jednak Barcelona poległa w poprzednim sezonie w półfinale tych rozgrywek.

Nowy sezon nie zaczął się dla Yamala tak dobrze, jak poprzedni. Na tym etapie rozgrywek w poprzednim roku Hiszpan miał na swoim koncie 5 goli i 6 asyst w lidze oraz gola i asystę w Lidze Mistrzów. Obecnie jest to 3 gole i 5 ostatnich podań w LaLiga oraz bramka w LM. Warto jednak zauważyć, że tym razem młody Hiszpan ma większe problemy ze zdrowiem – rozegrał on łącznie 9 meczów, a rok temu, na tym samym etapie, miał rozegrane wszystkie 11 spotkań w lidze oraz 3 w Lidze Mistrzów.

Jan Tomaszewski zachwycony Szczęsnym! „Jeden z najlepszych na świecie"

Jednak problemy ze zdrowiem to nie jedyne, co się zmieniło. O Laminie Yamalu robi się coraz głośniej ze względu na jego poczynania pozaboiskowe. Ekscesy na urodzinach, kolejne doniesienia o nowych partnerkach, a niedawno doszły do tego bardzo buńczuczne i obraźliwe słowa skierowane w Real Madryt. Teraz natomiast głośno zrobiło się o... tacie Yamala. Mounir Nasroui pokazał bowiem światu swoją nową narzeczoną, która jest od niego... 16 lat młodsza i ma 23 lata.

Co ciekawe, Lamine Yamal niedawno spotykał się, a później rozstał z argentyńską raperką Nicki Nicole, która ma... 24 lata i jest 6 lat starsza od Yamala. Wybranka jego taty nie jest więc wiele starsza od piłkarza i równie dobrze mogłaby spotykać się z samym Yamalem.