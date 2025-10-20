Donna Vekić to najlepsza i najbardziej utytułowana chorwacka tenisistka. Życiowy sukces odniosła rok temu w turnieju olimpijskim w Paryżu, gdzie sprawiła dużą niespodziankę, zdobywając srebrny medal. Na początku tego sezonu Vekić zajmowała najwyższe w karierze 17. miejsce w rankingu, ale potem miała sporo problemów ze zdrowiem i w efekcie wypadła z Top-50. Mierząca 179 cm blondynka znana jest z urody i często wciela się w rolę modelki w efektownych sesjach zdjęciowych. Teraz piękna Donna Vekić zaserwowała kibicom zmysłowe fotki z plaży. Ci pośpieszyli z komplementami. "Najpiękniejsza sportsmenka na świecie!", "Jak można być aż tak pięknym!" - to niektóre z komentarzy. Po turnieju WTA w Wuhan Chorwatka zakończyła sezon i wyskoczyła na Malediwy, gdzie wypoczywa, wygrzewając się na rajskiej plaży. Zobaczcie zdjęcia seksownej Donny Vekić.

Donna Vekić w bikini! Seksowne zdjęcia z plaży

Donna Vekić pochodzi ze sportowej rodziny. Jej młodszy brat Bruno jest piłkarzem. Tenisistka dorastała w Osijeku, marząc początkowo o karierze gimnastyczki. Życie uczuciowe Donny to mieszanka sportu i skandali medialnych. Najgłośniejszy był jej związek ze słynnym szwajcarskim tenisistą Stanem Wawrinką, trzykrotnym mistrzem turniejów Wielkiego Szlema. To właśnie dla dużo młodszej od niego Vekić gwiazdor zostawił żonę Ilham Vuilloud. Para długo ukrywała romans, co wywołało spory skandal. Związek Vekić i Wawrinki trwał parę lat i zakończył się w burzliwej atmosferze. Tenisiści pokasowali swoje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Potem Donna Vekić spotykała się z m.in. z chorwackim piłkarzem Bruno Petkoviciem. Ostatnio plotkowano również o jej romansie z chorwackim tenisistą Bornć Coriciem.

