Piękna Pia Skrzyszowska poprowadzi nas po złoto? 24-latka zachwyca świat [ZDJĘCIA]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-21 9:17

Czy piękne, utalentowane i piekielnie szybkie sztafety reprezentacji Polski przyniosą nam medale w ostatnim dniu lekkoatletycznych MŚ w stolicy Japonii? O medale walczyć będą sztafety 4x400 metrów i 4x100 metrów. W drugiej z nich popędzi młoda i zdolna Pia Skrzyszowska. 24-latka zachwyca nie tylko Polkę, ale cały świat!

Lekkoatletyczne MŚ: Ostatnie szanse na medal dla Polski

Polki powalczą o medale w sztafetach 4x100 m i 4x400 m, a Maria Żodzik wystąpi w finale skoku wzwyż w ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Biało-czerwoni nie mają jeszcze medalu, choć dwukrotnie zajmowali czwarte miejsca.

Do finału sztafety 4x400 m Polki awansowały po udanym biegu eliminacyjnym. Dzięki mocnej końcówce Bukowieckiej uplasowały się na trzecim miejscu w swojej serii i z czasem 3.24,39 wywalczyły siódmą lokatę w zestawieniu. Najszybsze były Amerykanki – 3.22,53. W decydującym biegu ich skład wzmocni Sydney McLaughlin-Levrone, która kilka dni wcześniej zdobyła złoto w biegu na 400 m, uzyskując drugi wynik w historii – 47,78.

Dramatyczne sceny na MŚ! Polak potrzebował pilnej pomocy. Zwieziono go na wózku [ZDJĘCIA]

W sobotę awans do finału wywalczyła również żeńska sztafeta 4x100 m. Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Kryscina Cimanouska i Ewa Swoboda uzyskały czas 42,83, co dało im ósmy rezultat eliminacji. W finałowej stawce biało-czerwone uchodzą za outsiderki, a faworytkami pozostają reprezentantki USA i Jamajki.

Ewa Swoboda, Natalia Kaczmarek, Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek
27 zdjęć

Piękna Pia Skrzyszowska poprowadzi Polki po medal?

Pia Skrzyszowska to znakomita polska sprinterka, która rywalizuje w konkurencji biegu 100 metrów przez płotki. Na igrzyskach olimpijskich rywalizację zakończyła już na półfinale, a w tegorocznych mistrzostwach świata zajęła piąte miejsce.

W sztafecie 4x100 metrów będzie z pewnością jednym z kluczowych aspektów w walce o medale. Choć Biało-czerwone są uznawane za outsiderki to z pewnością powalczą o sukces.

Zobacz zdjęcia Pii Skrzyszowskiej w galerii poniżej.

Pia Skrzyszowska, Tokio 2025
11 zdjęć

- W odpowiednim momencie pobiegłam najlepiej. Dziewczyny, które lepiej biegały ode mnie w tym sezonie albo nie wystąpiły w finale, albo były gorsze. Jestem piąta i jestem z tego bardzo dumna. Mój tata to świetny trener, bo znów forma przyszła w najważniejszym momencie - powiedziała Skrzyszowska.

QUIZ: Czy rozpoznasz polskich mistrzów świata?
Pytanie 1 z 12
Kim jest ten sportowiec?
QUIZ: Kim jest ten sportowiec?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEKKOATLETYKA
PIA SKRZYSZOWSKA
MISTRZOSTWA LEKKOATLETYKA