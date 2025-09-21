Piękna Pia Skrzyszowska poprowadzi nas po złoto? 24-latka zachwyca świat [ZDJĘCIA]

Lekkoatletyczne MŚ: Ostatnie szanse na medal dla Polski

Polki powalczą o medale w sztafetach 4x100 m i 4x400 m, a Maria Żodzik wystąpi w finale skoku wzwyż w ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Biało-czerwoni nie mają jeszcze medalu, choć dwukrotnie zajmowali czwarte miejsca.

Do finału sztafety 4x400 m Polki awansowały po udanym biegu eliminacyjnym. Dzięki mocnej końcówce Bukowieckiej uplasowały się na trzecim miejscu w swojej serii i z czasem 3.24,39 wywalczyły siódmą lokatę w zestawieniu. Najszybsze były Amerykanki – 3.22,53. W decydującym biegu ich skład wzmocni Sydney McLaughlin-Levrone, która kilka dni wcześniej zdobyła złoto w biegu na 400 m, uzyskując drugi wynik w historii – 47,78.

W sobotę awans do finału wywalczyła również żeńska sztafeta 4x100 m. Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Kryscina Cimanouska i Ewa Swoboda uzyskały czas 42,83, co dało im ósmy rezultat eliminacji. W finałowej stawce biało-czerwone uchodzą za outsiderki, a faworytkami pozostają reprezentantki USA i Jamajki.

Pia Skrzyszowska to znakomita polska sprinterka, która rywalizuje w konkurencji biegu 100 metrów przez płotki. Na igrzyskach olimpijskich rywalizację zakończyła już na półfinale, a w tegorocznych mistrzostwach świata zajęła piąte miejsce.

W sztafecie 4x100 metrów będzie z pewnością jednym z kluczowych aspektów w walce o medale. Choć Biało-czerwone są uznawane za outsiderki to z pewnością powalczą o sukces.

- W odpowiednim momencie pobiegłam najlepiej. Dziewczyny, które lepiej biegały ode mnie w tym sezonie albo nie wystąpiły w finale, albo były gorsze. Jestem piąta i jestem z tego bardzo dumna. Mój tata to świetny trener, bo znów forma przyszła w najważniejszym momencie - powiedziała Skrzyszowska.