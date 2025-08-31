Piękna polska gwiazda pokazała zachwycające zdjęcie z wakacji! „Och” i „ach” rozbrzmiało na głos

Karolina Owczarz pokazała zdjęcie na koniec wakacji

To już koniec wakacji! Niedziela, 31 sierpnia jest zawsze smutnym dniem dla uczniów. Już 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny, a dla wielu to także ostatni dzień wakacji. Powroty do codzienności nie należą do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych. 31 sierpnia Karolina Owczarz postanowiła przypomnieć wszystkim, że to już ostatni dzień laby i wakacji. Z tej okazji opublikowała jedno ze zdjęć ze swojego wyjazdu.

Karolina Owczarz opublikowała zdjęcie z jednej z rajskich wysp, na których miała okazję ładować baterie. Gwiazda sportów walki zaprezentowała się w czarnym stroju kąpielowym, okularach przeciwsłonecznych i warkoczykach.

- I po wakacjach – napisała Owczarz, a w komentarzach fani zachwycali się jej fotografią.

Nie brakowało emotikon serc i płonącego ognia. - Jest pani niesamowita – napisał jeden z fanów Karoliny Owczarz.

Karolina Owczarz – bilans walk

Karolina Owczarz stoczyła sześć zawodowych walk w boksie. Wygrała cztery z nich, dwie uznane są za no-contest. Z ośmiu pojedynków w MMA (wszystkie stoczone w organizacji KSW), wygrała pięć, a przegrała trzykrotnie z Justyną Habą, Natalią Baczyńską i Adrianną Kreft.

Ostatni pojedynek stoczyła na gali FAME MMA na PGE Narodowym z Martą Linkiewicz w formule K-1. Przegrała przez niejednogłośną decyzję sędziów.

Kiedy wakacje 2026?

To już, niestety, koniec tegorocznych wakacji. 1 września uczniowie kolejny raz pójdą do szkół. Wakacje w 2026 roku rozpoczną się 27 czerwca w sobotę i potrwają do poniedziałku 31 czerwca 2026 roku.

