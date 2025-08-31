Piękna polska gwiazda pokazała zachwycające zdjęcie z wakacji! „Och” i „ach” rozbrzmiało na głos

2025-08-31 15:39

Karolina Owczarz to polska gwiazda MMA i była dziennikarka Polsatu. W 2018 roku zadebiutowała w KSW, a ostatni pojedynek stoczyła w sierpniu 2024 roku w FAME MMA. Karolina Owczarz na zakończenie wakacji opublikowała zdjęcie na swoim Instagramie. Zachwytom nie było końca! Rajski urlop zdecydowała się wrzucić na media społecznościowe porażające zdjęcie.

Karolina Owczarz pokazała zdjęcie na koniec wakacji

To już koniec wakacji! Niedziela, 31 sierpnia jest zawsze smutnym dniem dla uczniów. Już 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny, a dla wielu to także ostatni dzień wakacji. Powroty do codzienności nie należą do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych. 31 sierpnia Karolina Owczarz postanowiła przypomnieć wszystkim, że to już ostatni dzień laby i wakacji. Z tej okazji opublikowała jedno ze zdjęć ze swojego wyjazdu.

Karolina Owczarz opublikowała zdjęcie z jednej z rajskich wysp, na których miała okazję ładować baterie. Gwiazda sportów walki zaprezentowała się w czarnym stroju kąpielowym, okularach przeciwsłonecznych i warkoczykach.

- I po wakacjach – napisała Owczarz, a w komentarzach fani zachwycali się jej fotografią.

Nie brakowało emotikon serc i płonącego ognia. - Jest pani niesamowita – napisał jeden z fanów Karoliny Owczarz.

Karolina Owczarz – bilans walk

Karolina Owczarz stoczyła sześć zawodowych walk w boksie. Wygrała cztery z nich, dwie uznane są za no-contest. Z ośmiu pojedynków w MMA (wszystkie stoczone w organizacji KSW), wygrała pięć, a przegrała trzykrotnie z Justyną Habą, Natalią Baczyńską i Adrianną Kreft.

Ostatni pojedynek stoczyła na gali FAME MMA na PGE Narodowym z Martą Linkiewicz w formule K-1. Przegrała przez niejednogłośną decyzję sędziów.

Kiedy wakacje 2026?

To już, niestety, koniec tegorocznych wakacji. 1 września uczniowie kolejny raz pójdą do szkół. Wakacje w 2026 roku rozpoczną się 27 czerwca w sobotę i potrwają do poniedziałku 31 czerwca 2026 roku.

