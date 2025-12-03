Piękna prezenterka nagle zasłabła w studiu! Legenda ruszyła na ratunek

Odłożyli mikrofony i ruszyli na pomoc

„To było trochę dziwne” – przyznała później na Instagramie, uspokajając fanów, że nic poważnego się nie stało. W trakcie wejścia na żywo ze stadionu St Mary’s Stadium w Southampton 38-latka nagle straciła równowagę i upadła, a Wright i Anita Asante (również była piłkarka m.in. Arsenalu) odłożyli mikrofony, by udzielić jej wsparcia. Chwilę później pojawił się personel medyczny, który zabrał Woods na badania.

W programie zastąpiła ją Katie Shanahan, informując widzów, że prezenterka najprawdopodobniej źle się poczuła z powodu choroby.

„Przykro mi, że wszystkich przestraszyłam, ale naprawdę czuję się dobrze” – przekazała Woods w mediach społecznościowych. Jak dodała, według medyków z Saits prawdopodobnie dopadł ją wirus i potrzebuje jedynie odpoczynku oraz nawodnienia.

Prezenterka przyznała, że cała sytuacja była dla niej krępująca, i podziękowała ekipie ITV za opiekę, a także Wrightowi i Asante za szybką reakcję. Stacja zamieściła na platformie X życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

