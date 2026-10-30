PILNE: Samolot Karola Nawrockiego zawrócony do kraju! Leciał do Senegalu na igrzyska

Karol Nawrocki leciał do Dakaru na wizytę roboczą związaną z inauguracją IV Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży – pierwszych igrzysk olimpijskich w Afryce. W programie były: udział w ceremonii otwarcia, Panel Prezydencki Szczytu Sportu i Rozwoju oraz spotkanie z prezydentem Senegalu Bassirou Diomaye Faye. Rozmowy miały dotyczyć relacji dwustronnych, współpracy gospodarczej oraz polskich starań o stałe członkostwo w G20. Senegal stanowi ważny punkt na mapie dyplomatycznej, a obecność licznych afrykańskich przywódców dawała szansę na budowanie poparcia.

Decyzję o zawróceniu prezydent ogłosił na platformie X:

„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam ”.

Powodem są wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego – m.in. obecność policji na terenie TK oraz informacje o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa i wiceprezesa.

Wizyta, planowana na 30 października – 1 listopada, została odwołana. To kolejny raz, gdy sytuacja wewnętrzna wpływa na zagraniczne zobowiązania głowy państwa.