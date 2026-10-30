Zmysłowa Ellie dopinguje Kanoniera z Legii! Ale Arguster Daniels ma wsparcie przed derbami z Dzikami!

Przed Legią starcie z Dzikami w hicie PGE Basket Ligi, gdzie Arguster Daniels poprowadzi "Zielonych Kanonierów".

Lider Legii, Arguster Daniels, w drodze po trzeci tytuł z rzędu, otrzymuje wsparcie od zmysłowej Ellie Brown.

Odkryj, jak celebrytka z "Love Island" motywuje koszykarza i czy okaże się to kluczem do zwycięstwa Legii w derbach.

Daniels to nowy nabytek Legii, który ma jej pomóc w wywalczeniu trzeciego tytułu z rzędu. Trzeba przyznać, że początek w stołecznym zespole ma wyśmienity. Z dobrej strony pokazał się w Superpucharze Polski. To on dołożył cegiełkę do zdobycia trofeum, a w nagrodę został wybrany MVP zawodów.

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Amerykanin dobrze spisuje się w PGE Basket Lidze, a także błyszczy w Europie. Był podporą w wygranym meczu z Ciboną Zagrzeb w Lidze Mistrzów. Przed laty występował już w Polsce. Był zawodnikiem Spójni Stargard. Przed transferem do ekipy "Kanonierów" występował w Hamburg Towers.

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Danielsa do walki zagrzewa atrakcyjna Ellie Brown. Brytyjka zdobyła popularność dzięki udziałowi w reality show „Love Island”. Mimo że od jej występu w programie minęło już sporo czasu, nadal wzbudza duże zainteresowanie. Jej konto na Instagramie śledzi około miliona użytkowników. Publikowane przez nią fotografie regularnie przyciągają uwagę obserwujących. Czy teraz napędzi Amerykanina na derbowe starcie z Dzikami?

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