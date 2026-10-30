Agnieszka Radwańska zaskoczyła gorącami fotkami w bikini! Isia w formie na wakacjach w Turcji

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-30 18:39

Agnieszka Radwańska uciekła przed chłodną i deszczową polską jesienią do Turcji. Gwiazda z tenisowych kortów wypoczywała w luksusowym kurorcie w Belek, gdzie korzystała ze słońca, serwując fanom wakacyjne fotki.

Agnieszka Radwańska zakończyła pełną sukcesów tenisową karierę już osiem lat temu. W listopadzie 2018 roku przemęczona, obolała (przewlekła kontuzja stopy) i wypalona mentalnie ogłosiła, że odchodzi z tenisowego touru, w którym wspięła się na 2. miejsce w rankingu i tylko jedno zwycięstwo dzieliło ją od pozycji numer 1 oraz upragnionego wielkoszlemowego triumfu.

Teraz Agnieszka Radwańska wciąż jest blisko tenisa. Pomaga Magdzie Linette jako konsultantka i uważnie śledzi występy innych polskich zawodników.

Na sportowej emeryturze gwiazda z Krakowa ma wreszcie dużo czasu dla siebie. W lipcu 2020 roku urodziła dziecko. Potem skończyła budowę wymarzonego domu. I wciąż dużo podróżuje, wypoczywając w malowniczych i ciepłych miejscach.

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Teraz Agnieszka Radwańska wyskoczyła do kurortu w tureckim Belek. Z fanami dzieliła się zdjęciami z wakacyjnego wypadu. Nie zabrakło też fotek w bikini, dzięki którym kibice Igi mogli się przekonać, że ich idolka wciąż jest w znakomitej formie.

Niesamowite miejsce na październikowy wypoczynek. Słońce, basen i zero pośpiechu – tak właśnie wyglada idealny urlop w Turcji - napisała Agnieszka Radwańska na Instagramie. Ten wyjazd zostanie ze mną na długo. Mnóstwo wrażeń, wspaniałych atrakcji i dobrego jedzenia - dodała, podsumowując udany wyjazd i wypoczynek.

GALERIA: Agnieszka Radwańska na wakacjach

Agnieszka Radwańska w okularach przeciwsłonecznych przy basenie. O wakacjach tenisistki przeczytasz na SE.
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