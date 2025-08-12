Polscy piłkarze zamieszkają na zgrupowaniu w prawdziwych luksusach. Ale przepych! [GALERIA]

Tam zamieszkają polscy piłkarze przed meczami el. MŚ

Piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie 1 września w Katowicach zgrupowanie przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią w Rotterdamie i Finlandią w Chorzowie. Powołania ogłoszone przez nowego selekcjonera Jana Urbana mają zostać przedstawione pod koniec sierpnia.

Biało-czerwoni po trzech spotkaniach mają sześć punktów. W marcu, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, pokonali w Warszawie Litwę 1:0 i Maltę 2:0. 10 czerwca przegrali w Helsinkach z Finlandią 1:2. Po tym meczu Probierz zrezygnował ze stanowiska, a 16 lipca PZPN ogłosił Urbana nowym trenerem kadry.

Zgrupowanie rozpocznie się trzy dni przed pierwszym wrześniowym meczem. Kadra ponownie zamieszka w hotelu Monopol w Katowicach, a treningi odbędą się na obiekcie GKS Katowice. 3 września drużyna wyleci do Holandii, skąd po meczu wróci 5 września i będzie przygotowywać się do starcia z Finlandią.

Zobacz zdjęcia z hotelu, w którym zamieszka reprezentacja Polski w galerii poniżej.

Kiedy zostanie ogłoszona kadra?

Lista powołań ma zostać ogłoszona ok. 29 sierpnia, po rozegraniu spotkań Ligi Europy i Ligi Konferencji, w których wystąpi kilku potencjalnych reprezentantów. Urban planuje obserwować zawodników, m.in. podczas czwartkowego meczu Szachtara Donieck z Panathinaikosem w Krakowie.

Niepewny jest udział Roberta Lewandowskiego, który leczy kontuzję. Napastnik Barcelony wyraził chęć powrotu do kadry, jednak jego występ zależy od stanu zdrowia.