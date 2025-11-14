Polska – Holandia: Znajdź się na trybunach! Zdjęcia kibiców z meczu

Mecz Polska – Holandia wzbudza ogromne emocje. Tysiące kibiców przyjechało do Warszawy na PGE Narodowy

Biało-czerwoni mogli liczyć na wielki doping, także od grup zorganizowanych

Zobacz galerię zdjęć kibiców i spróbuj się w niej odnaleźć!

Polska – Holandia: Tysiące kibiców na trybunach. Spróbuj znaleźć się na trybunach

Polska walczy o wyjazd na piłkarskie mistrzostwa świata. Biało-czerwoni walczą w piątek (14 listopada) z „Oranje” na PGE Narodowym. Holandia to czołowy europejski zespół, więc nikogo nie dziwi, że właśnie to spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród fanów. Bilety sprzedawały się znakomicie, a trybuny wypełniły się do ostatniego miejsca. Nic dziwnego – spotkanie Polska – Holandia było bardzo ważne dla losów eliminacji.

Pierwszy raz od dawna na PGE Narodowym zorganizowano specjalny doping, za który odpowiadały grupy kibicowskie z całego kraju. Wśród przyśpiewek znalazła się m.in. „Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, to bym Tobie Polsko oddał życie swe”.

Na trybunach pojawiły się tysiące kibiców, którzy wspólnie, na wszystkich sektorach stworzyli niesamowitą atmosferę. Przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię zdjęć z trybun. Spróbuj odnaleźć się w niej i przypomnieć wszystkie piękne chwile przeżyte na PGE Narodowym.

Składy na mecz Polska - Holandia:

Polska: Grabara - Kędziora, Ziółkowski, Kiwior - Cash, Szymański, Zieliński, Skóraś - Kamiński, Zalewski - Lewandowski.

Holandia: Verbruggen - Geertruida, Timber, van Dijk, van de Ven - Gravenberch, Kluivert, de Jong - Malen, Depay, Gakpo.

Ilu kibiców mógł pomieścić PGE Narodowy?

Pojemność PGE Narodowego na meczach reprezentacji Polski wynosi 58,5 tysiąca miejsc. Przy okazji meczu Polska - Holandia zainteresowanie było dużo większe. Jak informował niedawno Mateusz Borek, na trybuny chciało dostać się nawet 600 tysięcy kibiców - tyle osób próbowało kupić bilety na mecz z "Oranje".