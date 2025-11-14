Polska – Holandia: Znajdź się na trybunach! Zdjęcia kibiców z meczu

Mateusz Sobiecki
2025-11-14 21:14

Reprezentacja Polski wciąż jest w grze o wyjazd na piłkarskie mistrzostwa świata. Biało-czerwoni zagrają co najmniej w barażach po meczu Malta – Finlandia. Piątkowe (14 listopada) spotkanie wzbudzało tym większe emocje. Na Polska – Holandia trybuny zapełniły się do ostatniego miejsca. Przygotowaliśmy specjalną galerię fanów. Spróbuj znaleźć się na trybunach pośród kibiców.

  • Mecz Polska – Holandia wzbudza ogromne emocje. Tysiące kibiców przyjechało do Warszawy na PGE Narodowy
  • Biało-czerwoni mogli liczyć na wielki doping, także od grup zorganizowanych
  • Zobacz galerię zdjęć kibiców i spróbuj się w niej odnaleźć!

Polska – Holandia: Tysiące kibiców na trybunach. Spróbuj znaleźć się na trybunach

Polska walczy o wyjazd na piłkarskie mistrzostwa świata. Biało-czerwoni walczą w piątek (14 listopada) z „Oranje” na PGE Narodowym. Holandia to czołowy europejski zespół, więc nikogo nie dziwi, że właśnie to spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród fanów. Bilety sprzedawały się znakomicie, a trybuny wypełniły się do ostatniego miejsca. Nic dziwnego – spotkanie Polska – Holandia było bardzo ważne dla losów eliminacji.

Pierwszy raz od dawna na PGE Narodowym zorganizowano specjalny doping, za który odpowiadały grupy kibicowskie z całego kraju. Wśród przyśpiewek znalazła się m.in. „Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, to bym Tobie Polsko oddał życie swe”.

Dramat przed meczem Polska – Holandia. Ogromne problemy kibiców! Tysiące przed wejściem [WIDEO]

Na trybunach pojawiły się tysiące kibiców, którzy wspólnie, na wszystkich sektorach stworzyli niesamowitą atmosferę. Przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię zdjęć z trybun. Spróbuj odnaleźć się w niej i przypomnieć wszystkie piękne chwile przeżyte na PGE Narodowym.

Polska - Holandia: Kibice na meczu. Znajdź się na trybunach
64 zdjęcia

Składy na mecz Polska - Holandia:

Polska: Grabara - Kędziora, Ziółkowski, Kiwior - Cash, Szymański, Zieliński, Skóraś - Kamiński, Zalewski - Lewandowski.

Holandia: Verbruggen - Geertruida, Timber, van Dijk, van de Ven - Gravenberch, Kluivert, de Jong - Malen, Depay, Gakpo.

Ilu kibiców mógł pomieścić PGE Narodowy?

Pojemność PGE Narodowego na meczach reprezentacji Polski wynosi 58,5 tysiąca miejsc. Przy okazji meczu Polska - Holandia zainteresowanie było dużo większe. Jak informował niedawno Mateusz Borek, na trybuny chciało dostać się nawet 600 tysięcy kibiców - tyle osób próbowało kupić bilety na mecz z "Oranje".

Tłumy na PGE Narodowym w Warszawie! Tak kibicowaliście podczas meczu Polska - Holandia
68 zdjęć
